苏向杲

原标题：今日视点：金融如何更好激活“以旧换新”潜力？

近日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、国家金融监督管理总局联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会。

大规模设备更新和消费品以旧换新，是我国加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。在各类支持性政策中，“优化金融支持”作为重要的一环，对推进设备更新和消费品以旧换新的意义重大。基于此，笔者认为，金融业不同主体宜从三个层面发力，以激活市场主体“换新”的潜力。

其一，丰富金融供给。根据国务院3月7日印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》），设备更新主要涵盖钢铁、化工等重点行业，建筑和市政基础设施，交通运输设备和老旧农业机械，教育文旅医疗设备等领域；以旧换新主要涵盖汽车、家电、家装消费品等领域。综合看，设备更新普遍需要长周期、大规模的信贷资金支持，以旧换新则更需要个性化的信贷资金支持，这都需要金融业进一步丰富金融供给，提升差异化服务能力。

具体而言，金融机构需要推出更多针对“换新”的场景化、个性化产品和服务。例如，为满足特色场景金融需求，有银行推出了“设备采购贷款”“小企业设备贷”等特色贷款，针对智能家居、新能源汽车、家装家电等耐用品，推出了各类消费分期服务。另有银行通过“贷+债+股+代+租+顾”的全口径融资手段，支持设备更新。

其二，降低金融成本。金融成本是影响企业和个人“换新”决策的重要因素，有效降低金融成本可激发市场主体“换新”的积极性。而降低金融成本主要有两大途径：一是在再贷款等政策的支持下，金融机构通过对信贷风险的科学定价，适度降低信贷利率。由于“换新”涉及的行业跨度大，既涵盖传统产业，也涵盖新兴产业，不同行业风险特质各异，这对金融机构精准定价能力提出高要求。二是规范服务收费，金融机构需要按照减费让利、合规收费、公开透明等原则合理降费。

实际上，在上述政策发布后，一些城商行迅速推出了“金融朋友圈”协同发力模式，即银行通过与旗下公司或合作金融机构建立“银行+金融租赁”“银行+担保”“银行+保险”的全生态金融服务模式，这种模式提升了金融赋能合力，强化了内外部风险信息共享和风险控制管理能力，实现了降本增效。

其三，提升金融服务的触达率和便利性。近期，部分银行通过线上化、数字化、智能化等方式提升对消费场景的渗透率，提高客户触达率，另一些银行则通过加强与各级政府部门、各类金融机构、各方中介机构的合作，以提高客户触达率。

《方案》明确提到，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。由此可见，金融机构参与大规模设备更新和消费品以旧换新大有可为。

总之，对金融机构而言，积极参与“换新”，既有利于优化信贷投放结构，也有利于提升服务实体经济的能力。对我国实体经济而言，加大金融对“换新”的支持力度，可以进一步扩大内需，深化供给侧结构性改革，大幅提高国民经济循环质量和水平。

(责编：罗知之、陈键)

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