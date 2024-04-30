田 鹏 郭冀川

原标题：2024中关村论坛年会落下帷幕 “科技办会”干货满满

4月29日，2024中关村论坛年会落下帷幕，秉持着“科技办会”宗旨，此届论坛年会在为期5天的会期中，接连奉上一系列科技“干货”，突出前沿探索、成果共享、开放合作，为全球科技合作注入新的活力。

《证券日报》记者注意到，2024中关村论坛年会聚焦人工智能、空间科学、生命健康、碳达峰碳中和、未来产业等前沿科技和热点领域，吸引诸多新老朋友相聚于此，在前沿科技与创新思想碰撞之下，绘就出中国科技发展画卷。

展望未来，受访企业表示，借助中关村论坛年会这一国家级科技成果展示平台，企业的知名度得以进一步打开，为国内外科研机构、企业后续开展更多研发及商业合作提供了契机。与此同时，诸多颠覆性技术和前沿技术得以汇聚，从而将催生出更多新产业、新模式、新动能，为我国经济转型升级提供强劲新动力。

前沿科技集中亮相

“科技办会”是中关村论坛年会一直坚持的特色理念，本届论坛年会继续秉持智慧中关村论坛、绿色中关村论坛、云上中关村论坛三大方向，一方面，通过大量生成式人工智能模型接入的应用场景和设备，强化数字科技多元体验；另一方面，汇聚诸多新老朋友，携前沿科技集中亮相。

例如，作为人工智能领域新起之秀，北京电控所属的北京电子数智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”）是首次公开亮相中关村论坛年会。公司战略与市场负责人杨震对《证券日报》记者表示，本届中关村论坛年会围绕热度最高的人工智能，展示了一系列重磅成果，助推北京人工智能创新策源地和产业高地建设。作为面向国家重大需求的高新技术企业，北电数智出席本届中关村论坛年会，并与业内有识之士共同探讨人工智能未来的发展，积极献策“人工智能+”行动落地实施。

2024中关村论坛年会上“新朋友”所带来的前沿科技，是一项项创新技术，而从“老朋友”身上则可以看到一项项创新技术的迭代升级。

中科驭数品牌公关事务部总经理罗梅对《证券日报》记者介绍：“这是中科驭数连续第4年参与中关村论坛年会，每一年我们都带着重要的DPU成果来参展，今年也不例外。中关村论坛已成为中科驭数发布DPU成果的重要阵地。”

据悉，今年，中科驭数带来的是自研最新第三代DPU芯片K2- PRO。经过中关村论坛组委会遴选，该产品从3000余项新技术、新产品中脱颖而出，成功入选“中关村论坛2024百项新技术新产品榜单”。

艾柯医疗器械（北京）股份有限公司负责人对《证券日报》记者表示，公司作为高新技术企业，与中关村论坛年会“科技办会”宗旨非常契合。此次论坛年会的成功举办，为艾柯这样的创新型高端医疗器械公司提供了展示公司及产品的好机会，同时也为公司了解行业前沿科技发展现状与趋势助益良多。

独角兽企业加速涌现

中关村论坛年会除了是前沿科技的展示平台，更是促进创新要素加速汇集的平台。借助论坛会议、技术交易、成果发布、前沿大赛、配套活动等五大板块，全球创新要素加速聚集，为发掘培育更多高精尖产业领域独角兽企业提供了有力支撑。

例如，在论坛会议方面，借“硬科技投资与发展论坛”召开契机，中关村国际控股有限公司进行了三场重要合作签约，以进一步推动中国创新科技走向国际市场，并吸引外资来华投资，以促进科技发展；在成果发布方面，《2023中国硬科技投资趋势研究报告》《硬科技早期投资评估指引》在“硬科技投资与发展平行论坛”上发布 ，为中国硬科技投资领域提供相对权威和专业的参考资料；在技术交易方面，借由中关村国际技术交易大会，举办“高精尖技术产品首发”品牌活动，为榜单项目搭建首发平台等等。

在本届论坛年会上，中关村独角兽企业发展联盟联合毕马威企业咨询（中国）有限公司等机构共同发布的《中国独角兽企业发展报告（2024年）》显示，近年来，我国独角兽企业走上飞速发展之路，截至2024年3月份，我国独角兽企业数量为369家，企业总估值约为14044.5亿美元；北京是中国的“独角兽之城”，目前拥有独角兽企业114家。

可以预见，未来将有更多独角兽企业加速涌现。中国移动研究院院长黄宇红表示，中关村论坛年会不仅为交流提供了广阔平台，更催生了众多合作机遇，有力推动科技创新发展。“相信大家在这里会碰撞出很多合作的火花，创造很多合作的机会。”

(责编：罗知之、陈键)

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