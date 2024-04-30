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《数字经济2024年工作要点》印发

九方面举措部署2024年数字经济重点工作

2024年04月30日09:05 | 来源：证券日报
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原标题：九方面举措部署2024年数字经济重点工作

本报讯 （记者郭冀川）据4月29日国家数据局消息，近日，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》（以下简称《工作要点》），对2024年数字经济重点工作作出部署。

《工作要点》提出九方面落实举措：一是适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。二是加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。三是深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。四是加快推动数字技术创新突破，深化关键核心技术自主创新，提升核心产业竞争力，大力培育新业态新模式，打造数字产业集群。五是不断提升公共服务水平，提高“互联网+政务服务”效能，提升养老、教育、医疗、社保等社会服务数字化智能化水平，推动城乡数字化融合，打造智慧数字生活。六是推动完善数字经济治理体系，强化数字化治理能力，加强新就业形态劳动者权益保障，推进构建多元共治新格局。七是全面筑牢数字安全屏障，增强网络安全防护能力，健全数据安全治理体系，切实有效防范各类风险。八是主动拓展数字经济国际合作，加快贸易数字化发展，推动“数字丝绸之路”深入发展，积极构建良好国际合作环境。九是加强跨部门协同联动，强化统筹协调机制，加大政策支持力度，强化数字经济统计监测。

下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关部门，充分依托数字经济发展部际联席会议制度，围绕基础制度、重大设施、技术创新、产业发展、转型赋能、安全治理、国际合作等重点领域多向发力，强化统筹协调、形成政策合力，夯实数字经济基础支撑，加快改革破局，拓展新赛道，深化赋能增效，释放数字红利，优化发展环境，加快形成一批标志性成果，以数字经济创新发展培育新质生产力，助力高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)
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