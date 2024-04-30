人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国可再生能源装机超15亿千瓦

2024年04月30日09:06 | 来源：科技日报
小字号

原标题：全国可再生能源装机超15亿千瓦

科技日报北京4月29日电 （记者刘园园）“截至2024年3月底，全国可再生能源装机达到15.85亿千瓦，同比增长26%，约占我国总装机的52.9%。其中，风电和光伏发电之和突破11亿千瓦。”在4月29日举行的国家能源局新闻发布会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长潘慧敏说，我国可再生能源装机规模不断实现新突破。

潘慧敏介绍，2024年一季度，全国可再生能源新增装机6367万千瓦，同比增长34%，占新增装机的92%。

从可再生能源发电量来看，2024年一季度，全国可再生能源发电量达6875亿千瓦时，约占全部发电量的30.7%。其中，全国规模以上水电发电量2102亿千瓦时，全国水电平均利用小时数为555小时；风电发电量2636亿千瓦时，同比增长16%；光伏发电量1618亿千瓦时，同比增长42%。

从建设方面来看，2024年一季度，全国新增水电并网容量181万千瓦；全国风电新增并网容量1550万千瓦；全国光伏新增并网容量4574万千瓦。

今年的政府工作报告首次提出“发展新型储能”。“新型储能持续快速发展，已投运装机超3500万千瓦。”国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦在发布会上介绍，截至2024年一季度末，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3530万千瓦/7768万千瓦时，较2023年底增长超过12%，较2023年一季度末增长超过210%。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
追光的你 | 劳动者的荣光：唯有实干 不负担当
　　在我们周围，每一位普通的劳动者都在静静地坚守着他们的岗位，他们用汗水致敬自己的责任，以勤奋点缀社会。 劳动者的荣光，在于他们的奉献与坚持。…
把握关键机遇期 加快推进氢能产业高质量发展
　　人民网北京4月30日电 （记者许维娜）氢能产业是我国战略性新兴产业的重点发展方向，也是未来产业领域大力培育的方向。如何把握“十四五”氢能发展新机遇成为业界关注焦点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部