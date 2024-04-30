原标题：全国可再生能源装机超15亿千瓦

科技日报北京4月29日电 （记者刘园园）“截至2024年3月底，全国可再生能源装机达到15.85亿千瓦，同比增长26%，约占我国总装机的52.9%。其中，风电和光伏发电之和突破11亿千瓦。”在4月29日举行的国家能源局新闻发布会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长潘慧敏说，我国可再生能源装机规模不断实现新突破。

潘慧敏介绍，2024年一季度，全国可再生能源新增装机6367万千瓦，同比增长34%，占新增装机的92%。

从可再生能源发电量来看，2024年一季度，全国可再生能源发电量达6875亿千瓦时，约占全部发电量的30.7%。其中，全国规模以上水电发电量2102亿千瓦时，全国水电平均利用小时数为555小时；风电发电量2636亿千瓦时，同比增长16%；光伏发电量1618亿千瓦时，同比增长42%。

从建设方面来看，2024年一季度，全国新增水电并网容量181万千瓦；全国风电新增并网容量1550万千瓦；全国光伏新增并网容量4574万千瓦。

今年的政府工作报告首次提出“发展新型储能”。“新型储能持续快速发展，已投运装机超3500万千瓦。”国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦在发布会上介绍，截至2024年一季度末，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3530万千瓦/7768万千瓦时，较2023年底增长超过12%，较2023年一季度末增长超过210%。

(责编：罗知之、陈键)

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