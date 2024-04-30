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耐低温自动加氢机器人“上岗”

2024年04月30日09:07 | 来源：科技日报
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原标题：耐低温自动加氢机器人“上岗”

科技日报北京4月29日电 （记者陆成宽）记者29日从国家能源集团国华投资（氢能公司）获悉，全球首台耐低温自动加氢机器人日前在国家能源集团重载铁路加氢科研示范站完成系统调试，成功“上岗”，实现终端用氢的自动化加注。

“耐低温自动加氢机器人采用了先进的力控软浮动技术，可实现加氢枪对准过程力矩自动识别，通过搭载抗干扰的3D视觉组合相机进行实时定位，完成基于可移动目标的视觉定位。”该公司蒙西分公司巴图塔加氢站工作人员王子嘉介绍，在室外光照条件下，该机器人能够自动完成防爆小屋开门、夹取加氢枪、视觉系统识别、插入加氢口、自动锁紧加氢枪、拔枪、系统复位等加氢过程，且无须人工干预。

同时，安全性能优越也是该耐低温自动加氢机器人的一大亮点。它能满足最高级别的氢气防爆要求，最大限度地保证系统及人员安全。“耐低温自动加氢机器人嵌入了主动识别风险功能，可在加注氢气的过程中实时监测车辆及环境，一旦发现异常，会立即执行力矩异常、实时报警联锁等安保操作。”王子嘉说。

(责编：罗知之、陈键)
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