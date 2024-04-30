人民网北京4月30日电 （记者李栋）中央一号文件提出，树立大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源。当前，各地积极践行大食物观，向森林要食物，向江河湖海要食物，向设施农业要食物，加快构建多元化食物供给体系，更好满足人民群众日益多元化的食物消费需求。

近年来，在素有“中国鳇鱼之乡”称号的黑龙江省同江市，当地凝心聚力发展鳇鱼经济，推动鳇鱼产业提档升级。

近日，在“百城佳品”首期活动——同江市鳇鱼产业推介会上，黑龙江省农业农村厅一级巡视员孙文志介绍，2023年全省水产品总产量达到77.5万吨，增速位列全国第二，渔业产值155亿元，同比增长6.2%。

“一产方面，通过建设具有标准化、规模化、智能化的鲟鳇鱼生产基地。二产方面，加快发展鳇鱼类预制菜品产业。三产方面，围绕鲟鳇鱼文化，打造赫哲渔猎文化样板，塑造鱼皮画、刺绣、剪纸、民俗文化多项周边产品，实现了鲟鳇鱼产业和乡村振兴有机结合。”孙文志说。

中国水产流通与加工协会副会长兼秘书长王雪光表示，当前，中国鲟鳇鱼产销行业正在快速发展和变革，需要直面问题与挑战，持续加强行业各方之间沟通协作，建立更紧密的合作伙伴关系，共同推动供应链的优化，提高产品品质，助力鲟鳇鱼市场向多元化、高产化、高质化方向发展。

“让鳇鱼走出同江、走向世界。” 同江市委副书记、市长王林表示，下一步，将共同挖掘鳇鱼资源优势、品牌优势、价值优势，完善鳇鱼产业链、打造鳇鱼生态圈、提升鳇鱼影响力，让鳇鱼真正成为财源广进的“富贵鱼”、合作发展的“共富鱼”、产业振兴的“希望鱼”。

(责编：王震、吕骞)

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