制图：申佳平

人民网北京4月30日电 （记者申佳平）记者从工业和信息化部获悉，为推动高校与专精特新中小企业开展人才供需对接，助力专精特新中小企业人才供给和高校毕业生高质量充分就业，工业和信息化部、教育部决定共同组织开展“优企进校 招才引智”专项行动。活动时间为2024年5-6月。

据了解，本次专项行动的服务对象是以专精特新中小企业为重点的中小企业，和以2024届高校毕业生为重点的高校毕业生。

专项行动期间，将开展专精特新中小企业进校园活动。各地中小企业主管部门、教育行政部门联合组织专精特新中小企业进校招聘活动，各高校加大进校招聘开放力度，提供招聘活动便利，并支持院系结合学科专业特色、毕业生求职就业意愿等情况，开展中小型专场招聘活动。各高校要结合开展书记校长访企拓岗促就业专项行动，组织院系领导班子、学科专业负责人走访进校招聘的专精特新中小企业，重点围绕高校毕业生就业、实习见习、企业创新需求、定向人才培养等深入沟通，为更好促进校企供需对接、实现校企深度合作打好基础，力争打造和树立一批产教融合促就业的示范典型。

同时，开展校企供需对接。各地中小企业主管部门、教育行政部门引导专精特新中小企业与高校加强合作，推进定向人才培养、实习基地建设、人力资源提升等领域供需适配，为企业提供强有力的人才资源支撑。各地教育行政部门要加强工作统筹，结合本地高校学科专业布局和企业用人需求，积极搭建校企供需对接平台，分区域、分行业组织开展线下供需对接交流活动。各地中小企业主管部门要动员专精特新中小企业积极参加线下供需对接交流活动，及时向高校反馈人才招聘需求，积极参与高校人才培养工作。

此外，将拓展多元化就业服务。各地中小企业主管部门、教育行政部门加大对吸纳就业补贴、社会保险补贴等优惠政策宣传力度，支持专精特新中小企业开发更多适合高校毕业生的就业岗位。各高校要依托校园招聘活动开展政策宣讲，帮助企业了解相关政策，向企业发放政策清单、服务清单和经办机构清单，告知政策申请流程和经办渠道。要通过专场宣讲会等方式，进一步增进高校毕业生对专精特新中小企业的了解，提升企业就业吸引力，推动更多高校毕业生积极参与发展新质生产力。

(责编：申佳平、吕骞)

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