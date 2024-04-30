360集团启动鸿蒙原生应用开发
在科技飞速发展的当下，全场景及数智化办公已成为提升企业运作效率的重要驱动力，众多企业也在加速内部协同办公应用和流程的数智化。近日，360集团内部协同办公App——推推启动鸿蒙原生应用开发，基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版，打造更加高效、安全的全场景数智化协同办公平台。此举不仅标志着360集团在企业数字化转型道路上的深度实践，更将覆盖数千企业员工日常办公的刚需场景，确保员工的使用体验。
推推App集沟通协作、开放融合、人工智能、数据治理、安全保障于一身，致力于构建人、知识与业务统一的数智化协同工作空间，帮助企业提升组织协同力。多年来，推推App已成为360集团内部员工实现高效协同、提升工作效率的必备工具。此外，推推还将多年深耕业务协同的经验外溢，打造了城市一网协同平台、银行数字化协作管理平台、移动端邮件数字水印等行业解决方案，助力更多组织实现高效协同。
作为面向全场景时代的操作系统，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版通过原生智能、原生互联、原生安全等特性，助力360集团全面升级推推App的安全防护能力和使用体验，让协同办公更加安全、高效。未来，工作事项都可以通过手机、平板等多种终端设备及时处理，云端文件和在线文档的调用与编辑也将实现跨端无缝协同，重要信息还能够通过HarmonyOS的多元化入口及时推送给员工，带来全场景、跨终端的智慧协同办公体验。同时，企业业务数据作为企业的核心资产，安全性至关重要，HarmonyOS NEXT极致的数据安全和隐私保护能力结合360集团高度的安全能力，可有效防范安全风险，多重保护数据安全。
去年年底，360集团就已完成360浏览器、360天气大师等App的鸿蒙原生应用核心版本开发，此次推推App启动鸿蒙原生应用开发，标志着360集团除了在面向消费者的客户端之外，在企业内部办公层面也全面拥抱鸿蒙。如今，千行百业的企业都在积极寻求数字化转型升级。360与华为也将加深合作，共创、共建、共享智慧未来。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 今年起将分批开展现代商贸流通体系试点城市
- 人民网北京4月30日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部、教育部印发通知，从2024年起分批开展现代商贸流通体系试点城市建设工作。 此次试点旨在加快建设城乡融合的现代商贸流通体系，增强流通保供能力，补齐农村商业设施短板，完善废旧家电家具等再生资源回收体系，助力地方统筹推进家电等以旧换新，增强消费对经济发展的基础性作用。…
- 评论
- 关注