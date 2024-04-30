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360集团启动鸿蒙原生应用开发 

2024年04月30日11:11 | 来源：央广网
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原标题：三六零协同办公App推推启动鸿蒙原生应用开发 赋能企业数字化转型升级

　　在科技飞速发展的当下，全场景及数智化办公已成为提升企业运作效率的重要驱动力，众多企业也在加速内部协同办公应用和流程的数智化。近日，360集团内部协同办公App——推推启动鸿蒙原生应用开发，基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版，打造更加高效、安全的全场景数智化协同办公平台。此举不仅标志着360集团在企业数字化转型道路上的深度实践，更将覆盖数千企业员工日常办公的刚需场景，确保员工的使用体验。

　　推推App集沟通协作、开放融合、人工智能、数据治理、安全保障于一身，致力于构建人、知识与业务统一的数智化协同工作空间，帮助企业提升组织协同力。多年来，推推App已成为360集团内部员工实现高效协同、提升工作效率的必备工具。此外，推推还将多年深耕业务协同的经验外溢，打造了城市一网协同平台、银行数字化协作管理平台、移动端邮件数字水印等行业解决方案，助力更多组织实现高效协同。

　　作为面向全场景时代的操作系统，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版通过原生智能、原生互联、原生安全等特性，助力360集团全面升级推推App的安全防护能力和使用体验，让协同办公更加安全、高效。未来，工作事项都可以通过手机、平板等多种终端设备及时处理，云端文件和在线文档的调用与编辑也将实现跨端无缝协同，重要信息还能够通过HarmonyOS的多元化入口及时推送给员工，带来全场景、跨终端的智慧协同办公体验。同时，企业业务数据作为企业的核心资产，安全性至关重要，HarmonyOS NEXT极致的数据安全和隐私保护能力结合360集团高度的安全能力，可有效防范安全风险，多重保护数据安全。

　　去年年底，360集团就已完成360浏览器、360天气大师等App的鸿蒙原生应用核心版本开发，此次推推App启动鸿蒙原生应用开发，标志着360集团除了在面向消费者的客户端之外，在企业内部办公层面也全面拥抱鸿蒙。如今，千行百业的企业都在积极寻求数字化转型升级。360与华为也将加深合作，共创、共建、共享智慧未来。

(责编：曹淼、李源)
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