原标题：搜狐视频《万物皆有理》直播聚焦“中国制造”科技创新 张朝阳解读黑科技背后的物理

4月24日，搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官、物理学博士张朝阳，九阳总裁郭浪、九阳产品副总裁黄育楷在搜狐视频完成了一场名为《万物皆有理》的直播。深入浅出地解构九阳产品“太空科技背后的物理”，阐释了“万物皆有理”的主题，也展现了工程师在科技创新过程付出的艰苦努力。

0涂层不粘电饭煲、实现了健康安全地蒸出一锅更好吃的米饭；一台破壁机，既提升了破壁效率又达到了静音和营养吸收效果；get一台防沸腾溢出又有巴氏除菌自清洗功能的智能破壁营养大师，一台会自动洗澡主动抗菌的省芯抗菌加热净水器热小净，生活又便利了一步……这些越来越人性化的小家电，究竟暗藏了哪些黑科技？

在搜狐视频《万物皆有理》的直播中，郭浪和黄育楷展示了为生活带来更多便利的九阳产品，对于这些产品中的科技创新，张朝阳表示：“今天的物理课就是通过九阳这些产品看看‘背后的物理’。”一堂生动的物理课就此展开。

直播中，张朝阳为产品的创新原理做出公式解读，再得出更为通俗的定性解读：包括了“点阵微坑”和“风冷水润膜”技术让0涂层的电饭煲实现物理不粘；通过扰流筋改造湍流效应，加强破壁机的粉碎效率；“水锤效应”也可以化害为利，研发出净水器自动清洗滤芯，提升滤芯的寿命。

无论是科技创新还是生活现象都蕴含着“万物皆有理”。茅台为什么可以“挂杯”，“湍流”到底是什么原理，都被张朝阳生动讲解，从而将解析产品创新变成了一堂“听得懂的物理课”。

搜狐视频《万物皆有理》以“万物皆有理”阐释了“科技改变生活”，同时也赞美了科技创新背后的千万努力。比如工程师为解决煮豆浆因沸腾而溢出，曾经尝试各种方案，最终从雨刮器中获得了灵感，完成了破壁机的科技创新。郭浪感慨：“理论和实际应用中需要1000个工程师，以及无数日日夜夜的努力。”黄育楷表示：“九阳的工程师文化就是追求简洁更高效的方案，而是不是看上去高大上的、花哨的方案。”

在直播尾声，张朝阳说，这些产品让自己看到了更多让生活便利的产品，以及产品背后科技的力量。郭浪则表示，作为一名物理爱好者，自己通过一堂深入浅出的物理课受到启示：“学物理不仅是学知识，它还可以带给我们启发，从有血有肉的人到伟大的宇宙，背后都蕴含了最简单的物理原理，由此，生活中很多事情也会让我思考其背后的基本原则。”

星辰大海中有无穷的物理学，而我们身边也蕴含了很多的物理学，《万物皆有理》就是以物理知识解答生活中的现象和问题。张朝阳表示：“《万物皆有理》未来将关注更多中国制造的产品，由这些产品的人性化创新，去挖掘更多生活中的物理知识。”

(责编：董童、李源)

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