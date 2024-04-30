海澜之家：2023年实现营业收入215.28亿元
2024年04月30日13:08 | 来源：人民网
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4月29日，海澜之家集团股份有限公司发布2023年报：报告期，公司实现营业收入215.28亿元，同比增长15.98%；归属于上市公司股东净利润29.52亿元，同比增长36.96%；其中海澜之家系列实现主营业务收入164.58亿元，同比增长19.66%；海澜团购定制业务实现主营业务收入22.81亿元，同比增长1.48%；其他品牌实现主营业务收入20.16亿元，同比增长5.85%。
截至报告期末，公司线下的门店遍布全国31个省（自治区、直辖市），覆盖80%以上的县、市，并进一步拓展到东南亚海外市场。同时，公司努力抓住线上线下融合的新机遇，聚焦个性化需求，将品牌的优势与互联网思维相结合，实现了主要传统电商、社交电商及自媒体的多平台运营，为消费者提供了多触点、便捷化的多场景购物方式，有效推进线上和线下融合、优势互补、相互加持的全渠道发展。
报告期，海澜之家系列期末门店总数达5976家，其中直营门店1252家，占海澜之家系列门店总数的比例为 20.95%。2023年，海外地区实现营业收入2.72 亿元，同比增长23.98%。
(责编：曹淼、李源)
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