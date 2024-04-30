人民网北京4月30日电 （记者杨虞波罗）今日，中国气象局举行2024年5月新闻发布会。会上，国家气候中心副主任贾小龙发布了5月气候趋势预测、服务建议，以及“五一”假期天气预报。

贾小龙预计，“五一”假期期间，南方地区多降雨，最强降雨时段出现在5月3至4日，江南、华南及贵州东部等地累计降水量有20-60毫米，江南南部和华南北部有80-120毫米，局地超过150毫米，并伴有雷暴大风、短时强降水和冰雹等强对流天气；1-3日，西北地区东部和西南地区多阴雨天气，北方其它大部地区以晴间多云天气为主；4-5日华北中南部、黄淮、江淮东部及东北地区南部先后有小到中雨。

从中国天气网推出的“五一”天气地图来看，新疆、内蒙古、黑龙江以及甘肃西部、青海西部等地假期期间雨水稀少，气温也总体较常年同期偏高，利于出行。北京、天津、河北、河南、山东、陕西、吉林、辽宁、江苏、安徽等地假期前期天气晴好，但假期末尾有雨水来扰，公众返程请注意防雨。携程数据显示，哈尔滨、沈阳、大连、北京、天津、呼和浩特、郑州、乌鲁木齐、银川等城市近一周累计搜索热度环比上涨超三成。其中，呼和浩特热度大涨470%，哈尔滨、北京、天津的热度涨幅均在30%以上。

5月，山西大部、内蒙古西南部、上海、江苏南部、浙江、安徽南部、福建、江西、湖北东部、湖南、广东中东部、广西东北部、重庆东南部、四川北部、贵州东部、西藏西部、陕西大部、甘肃中东部、青海东部、宁夏、新疆北部等地降水较常年同期偏多，其中内蒙古西南部、浙江西南部、福建西部、江西、湖北东南部、湖南大部、广东北部、西藏西部、陕西中北部、甘肃中部和东部、青海东北部、宁夏等地偏多2-5成。我国其余地区降水接近常年同期到偏少，其中四川西南部、云南、西藏东南部局部、新疆中西部等地偏少2-5成。

气温方面，预计5月，除黑龙江北部和西藏西部气温接近常年同期外，全国其余地区气温偏高，其中北京、天津、河北、山西、内蒙古大部、辽宁、吉林、黑龙江南部局部、山东、河南北部、广西西部、重庆西南部、四川中南部、贵州中西部、云南、西藏东南部、陕西北部、甘肃大部、青海东北部、宁夏、新疆东北部等地气温偏高1-2℃。

根据5月气候趋势预测，贾小龙提示，有三个方面需要重点关注：

一是西南地区及海南气象干旱持续发展。预计云南大部、贵州西部、四川南部、海南降水偏少，气温偏高，上述地区气象干旱持续发展，土壤持续缺墒对农作物生长发育不利，应加强水源管理和调控，做好节水防旱抗旱应对工作；同时，风干物燥，林火风险等级高，需加强野外用火管理，做好林火防范措施。

二是南方地区降水偏多。华东南部、华中南部、华南东北部等地降水偏多，需防范阶段性强降水可能引发的山洪、滑坡、泥石流等次生灾害以及城乡内涝等，加强隐患点巡查排查，做好重点人群避险转移工作；提前疏通沟渠，及时排除田间积水，减轻农田渍涝风险。

三是北方地区沙尘风险较大。内蒙古中西部和西北地区遭遇沙尘天气的风险较大，需关注大风降温和沙尘天气对农业生产、大气环境、人体健康及出行安全等影响。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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