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三个维度看一季度软件业运行态势良好

2024年04月30日14:42 | 来源：人民网
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制图：申佳平

制图：申佳平

人民网北京4月30日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，一季度，软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势良好，业务收入保持两位数增长，利润总额增速小幅提高，信息技术服务等领域收入增势良好。

数据显示，一季度，软件业务收入28020亿元，同比增长11.9%，增速与1-2月份持平。软件业利润总额3188亿元，同比增长13.8%，增速较1-2月份提高2.3个百分点。软件业务出口115.6亿美元，同比下降3.3%，降幅较1-2月份扩大3个百分点。

分领域来看，一季度，软件产品收入6833亿元，同比增长9.4%，占全行业收入的比重为24.4%。其中，工业软件产品收入612亿元，同比增长10.8%。信息技术服务收入18412亿元，同比增长12.9%，在全行业收入中占比为65.7%。其中，云计算、大数据服务共实现收入3047亿元，同比增长11.9%，占信息技术服务收入的比重为16.5%；集成电路设计收入736亿元，同比增长16.3%；电子商务平台技术服务收入2188亿元，同比增长4.7%。一季度，信息安全产品和服务收入415亿元，同比增长11.6%。嵌入式系统软件收入2359亿元，同比增长11.3%，增速较1-2月份提高2.3个百分点。

分地区来看，中部、东北地区软件业务收入增速加快。一季度，东部地区完成软件业务收入23378亿元，同比增长12.8%；中部地区完成软件业务收入1317亿元，同比增长12.3%，增速较1-2月份提高15.7个百分点；西部地区完成软件业务收入2818亿元，同比增长4.9%，增速较1-2月份回落0.3个百分点；东北地区完成软件业务收入506亿元，同比增长12.3%，增速较1-2月份提高1个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为83.4%、4.7%、10.1%和1.8%。

同时，京津冀地区软件业务收入增势突出。一季度，京津冀地区完成软件业务收入7226亿元，同比增长18.9%，高出全国水平7个百分点；长三角地区完成软件业务收入7812亿元，同比增长8.3%，增速较1-2月份回落3个百分点。两个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为25.8%、27.9%。

(责编：申佳平、吕骞)
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