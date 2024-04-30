新华社伦敦4月30日电 一个国际研究团队日前在英国期刊《自然》上发布报告说，他们观测到一次罕见的巨大耀斑，来自大约1200万光年外的磁星。

磁星是一种高度磁化的中子星，其耀斑事件会以伽马射线暴的形式释放出巨大能量，伽马射线暴是宇宙中最剧烈的天体爆发现象。但来自磁星的伽马射线暴极为罕见，大约50年来，天文学家在银河系或附近的大麦哲伦星云的磁星上只观测到3次这样的耀斑。

由意大利国家天体物理学研究所领衔的国际研究团队在报告中介绍了对被命名为GRB 231115A的爆发的观测结果。研究人员根据爆发特点、爆发后拍摄的X射线和光学数据等，明确将此次爆发定性为来自“M82”星系中的一颗磁星的巨大耀斑。

“M82”星系因频繁产生新的恒星而闻名，磁星通常出现在这类星系中。研究人员认为，这类星系是研究巨大耀斑的潜在目标，有助于天文学家了解宇宙中伽马射线暴背后的机制。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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