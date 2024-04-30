人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年4月30日17时46分，神舟十七号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员汤洪波、唐胜杰、江新林身体状态良好，神舟十七号载人飞行任务取得圆满成功。

16时56分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令，神舟十七号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。之后，飞船返回制动发动机点火，推进舱与返回舱分离，返回舱成功着陆，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并抵达着陆现场。返回舱舱门打开后，医监医保人员确认航天员身体健康。

神舟十七号载人飞船于2023年10月26日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体。3名航天员在轨飞行187天，期间进行了2次出舱活动，配合完成空间站多次货物出舱任务，先后开展了舱内外设备安装、调试、维护维修等各项工作，首次完成在轨航天器舱外设施维修任务，为空间站长期稳定在轨运行积累了宝贵的数据和经验；同时，还在地面科研人员密切配合下，完成了涉及微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域的大量空间科学实（试）验。

(责编：赵竹青、吕骞)

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