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油价“五一”假期前下调 加满一箱92号汽油少花2.5元

2024年04月30日17:26 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （记者杜燕飞）国家发改委29日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年4月29日24时起，国内汽、柴油价格每吨均降低70元。折算升价，本次成品油价格调整落实后，92号汽油每升下调0.05元，95号汽油每升下调0.06元，0号柴油每升下调0.06元。

至此，国内成品油价格迎来年内第二次下调。本次油价下调后，国内油价呈现“五涨两降两搁浅”格局。此次成品油调价恰逢“五一”假期前夕，公众假期出行用油成本将小幅下降。据测算，以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱92号汽油将少花2.5元。

多家分析机构表示，本轮成品油调价周期内，由于地缘紧张局势并未升级，原油市场的“风险溢价”有所降低。美国原油库存连续四周增长，钻井平台数继续增加至七个月高点；国际货币基金组织预测“欧佩克+”将从7月起逐步增加产量，强化了市场对原油供应上升的预期，国际油价因此承压下行。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（4月16日—4月28日）国际油价小幅下降。平均来看，伦敦布伦特原油、纽约WTI原油价格比上轮调价周期下降2.22%。

下一次成品油调价窗口将于2024年5月15日24时开启。隆众资讯分析师李彦对人民网记者表示，地缘政治对原油市场的利好支撑有所削减，市场关注点重回油价运行基本面。当前，原油需求前景面临压力，预计下一轮成品油调价下调的概率较大。

“进入新一轮成品油调价周期后，考虑市场对地缘政治引发的供应担忧继续减弱，近期国际油价或延续区间波动走势。”金联创能源分析师马建彩向人民网记者表示。

国家发改委价格监测中心预计，短期内国际油价将以震荡运行为主。从生产来看，“欧佩克+”仍有稳定当前价格水平的意愿，地缘政治冲突虽有缓和，但动荡依然存在，原油供应仍有受损的风险；从需求来看，传统燃油消费旺季尚未到来，短期需求难有较大起色。

各地92号汽油最高零售价格：

海南海口：92号汽油9.3元/升

西藏拉萨：92号汽油9.06元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.34元/升

云南昆明：92号汽油8.34元/升

贵州贵阳：92号汽油8.32元/升

四川成都：92号汽油8.28元/升

重庆：92号汽油8.25元/升

广西南宁：92号汽油8.25元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油8.22元/升

广东广州：92号汽油.8.21元/升

湖北武汉：92号汽油8.2元/升

河南郑州；92号汽油8.2元/升

北京：92号汽油8.19元/升

甘肃兰州：92号汽油8.19元/升

河北石家庄：92号汽油8.18元/升

天津：92号汽油8.18元/升

江苏南京：92号汽油8.16元/升

浙江杭州：92号汽油8.16元/升

吉林长春：92号汽油8.15元/升

上海：92号汽油8.15元/升

山东济南：92号汽油8.15元/升

福建福州：92号汽油8.15元/升

江西南昌：92号汽油8.15元/升

青海西宁：92号汽油8.15元/升

安徽合肥：92号汽油8.14元/升

湖南长沙：92号汽油8.13元/升

山西太原：92号汽油8.13元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油8.12元/升

宁夏银川：92号汽油8.09元/升

陕西西安：92号汽油8.07元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.99元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：孙红丽、吕骞)
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