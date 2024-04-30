人民网北京4月30日电 （记者杜燕飞）绿色矿山建设已成为矿业领域推动生态文明建设的有力抓手，成为推动矿业高质量发展的重要举措。日前，在中国矿业联合会主办的2024中国矿业循环经济暨绿色矿业发展论坛上，与会嘉宾表示，当前，我国绿色矿山建设进入新阶段，矿业领域践行绿色理念已经从“选择题”变为“必答题”，要发挥科技创新对矿业转型升级的关键性作用，推动矿业企业绿色低碳转型发展步入快车道。

七部门近期发布的《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》指出，到2028年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求，各地可结合实际，参照绿色矿山标准加强小型矿山管理。

论坛上，自然资源部相关司局负责人表示，推进矿业高质量发展，要科学处理矿业开发与生态环境保护关系，要加强标准体系建设，充分发挥科技创新对矿业转型升级的关键性作用。中国矿业联合会要搭好平台，开展宣传工作，推荐矿产绿色开发新理念、新技术、新方法、新装备的推广、应用；要做好绿色矿山建设培训工作，组织专家对标准规范等进行解读，促进绿色矿山建设的贯彻落实；要发挥在制定标准方面的优势和作用，参与各类标准的修订和编制。

中国矿业联合会会长程利伟表示，全面推进绿色矿山建设是美丽中国建设的应有之意，更是推动矿业企业绿色转型和高质量发展的有力抓手。

与会嘉宾表示，近年来，各地协同推进资源高效开发利用与生态环境保护，因地制宜建立新机制、出台新政策、尝试新方法，引导矿业企业转型升级，走资源开发中节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色发展之路，在改善矿业形象、提高资源利用效率、保护矿区环境、助力脱贫攻坚和乡村振兴、构建和谐矿区等方面发挥了积极作用。

“当前，我国绿色矿山建设从倡议探索、到试点示范、再到全面推进，已经成为全社会共识。绿色矿山建设内容和评价指标包括科学开采、资源高效利用、生态环境保护、节能减排、规范管理和矿区和谐等诸多方面，以系统性、综合性为原则，体现了矿山企业可持续发展的能力。”中国矿业联合会秘书长车长波表示，更好地推进绿色矿山建设，需要加强技术创新和人才培养，完善相关政策和法规，提高公众环保意识和参与度。同时，还需要加强国际合作与交流，共同推进全球矿山绿色可持续发展。

与会嘉宾认为，当前，各地积极推进绿色矿山建设，绿色矿山管理制度不断完善，标准体系更加健全，监督管理不断强化，基本形成绿色矿山建设新格局，发展绿色矿业、建设绿色矿山形成普遍共识。矿业发展质量和效率明显提升，矿产资源综合利用水平明显提高，矿业科技创新能力不断增强，矿山生态环境明显改善。

(责编：孙红丽、吕骞)

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