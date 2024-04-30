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国际领先！肥城大规模压缩空气储能电站投运

2024年04月30日16:24 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，4月30日上午11时18分，具有完全自主知识产权的山东肥城国际首套300兆瓦/1800兆瓦时先进压缩空气储能国家示范电站首次并网发电一次成功。该电站采用中国科学院工程热物理研究所自主研发的先进压缩空气储能技术，中储国能（北京）技术有限公司作为投资建设单位，是目前国际上规模最大、效率最高、性能最优、成本最低的新型压缩空气储能电站。

研发团队突破了300兆瓦级压缩空气储能系统全套核心关键技术，攻克了多级宽负荷压缩机和多级高负荷透平膨胀机技术、高效超临界蓄热换热器技术、系统全工况优化设计与集成控制技术，创造性研制出300兆瓦多级高负荷透平膨胀机、多级宽负荷压缩机和高效紧凑式蓄热换热器等核心装备。系统单位成本较100兆瓦下降30%以上，系统装备自主化率达100%，实现了完全自主可控。

该电站建设规模为00兆瓦/1800兆瓦时，工程总投资14.96亿元，系统额定设计效率72.1%。可实现连续放电6小时，年发电量约6亿度，在用电高峰为约20-30万户居民提供电力保障，每年可节约标准煤约18.9万吨，减少二氧化碳排放约49万吨，具有良好的经济和社会效益。

该电站利用山东省肥城市丰富的地下盐穴资源储气，通过空气为介质在电网侧实现大规模电力储能，具有规模大、效率高、寿命长、清洁无污染、安全性高等优点，能够为电网提供调峰、调频、调相、备用、黑启动等电力调控功能，有效支撑电力系统平稳、高效运行。

肥城30000兆瓦先进压缩空气储能项目在山东省各级政府、发改委、能源局的支持下，在国网山东公司“清风暖阳”专项并网服务帮助下，顺利并网发电，是压缩空气储能领域重要里程碑，可有效推动压缩空气储能技术及产业快速发展，进一步巩固了我国在压缩空气储能领域的国际领先地位，为该技术的大规模推广应用打下了坚实基础。

(责编：赵竹青、吕骞)
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