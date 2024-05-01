人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

向“绿”而行 全国碳市场释放减排新动能

欧阳易佳
2024年05月01日09:03 | 来源：人民网
小字号

绿色低碳发展是中国式现代化的必然要求。全国碳排放权交易市场是我国利用市场机制控制和减少温室气体排放，推动绿色低碳发展的一项制度创新，也是落实我国碳达峰、碳中和的核心政策工具。

5月1日，《碳排放权交易管理暂行条例》（以下简称《条例》）施行，为全国碳排放权交易市场运行管理提供明确法律依据，保障碳排放权交易政策功能的发挥。

近年来，我国碳排放权交易市场建设稳步推进。2011年10月，北京、天津、上海、重庆、广东、湖北、深圳等地启动地方碳排放权交易市场试点工作；2014年12月，《碳排放权交易管理暂行办法》公布，以规范全国碳排放权交易市场建设工作；2017年12月，启动全国碳市场建设；2020年12月，《碳排放权交易管理办法（试行）》公布，以规范全国碳排放权交易及相关活动。

“《条例》充分吸收借鉴已有规章内容的基础上，对全国碳排放权交易市场的交易及相关活动提出了更加明确的管理要求。”中国人民大学法学院教授竺效认为，《条例》明确对碳排放数据质量管理作出规范，通过明确规定重点排放单位、监管部门、第三方机构等主体的义务和责任，加强了对碳排放数据质量的监督管理，有利于保障全国碳排放权交易市场的平稳运行。

4月25日，全国碳交易市场价格首次突破百元，碳价较成立之初已上涨超100%。“《条例》发布以及近期全国碳市场行业扩容的强烈信号，或许是刺激碳价持续走高的主要因素。”中央财经大学绿色金融国际研究院副院长施懿宸说。

数据显示，自2021年7月上线交易以来，全国碳市场运行整体平稳，年均覆盖二氧化碳排放量约51亿吨，占全国总排放量的比例超过40%。截至2023年底，全国碳市场共纳入2257家发电企业，累计成交量约4.4亿吨，成交额约249亿元，碳排放权交易的政策效应初步显现。

“《条例》的公布标志着碳排放权交易管理进入制度化、规范化、程序化阶段。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长、研究员常纪文说。

“《条例》在确认碳排放权交易民事行为属性的基础上，围绕碳排放权的主体、内容、行使及公权如何适度介入、开展有效监管等主要事项上作了规范设计。”常纪文认为，碳排放权作为民事权利，其依法行使包括排放温室气体、碳排放权购买、碳排放权出售、碳排放权封存、碳排放权灭失、碳排放权抵押等行使方式。其中，碳排放权购买与碳排放权出售即碳排放权交易是最主要的民事权利行使方式。

“规定体现了监管的必要性、适当性和有效性，有利于促进碳达峰碳中和与经济社会绿色低碳发展。”常纪文认为，《条例》对于有序活跃碳排放权交易市场、促进碳排放权交易管理的制度化、规范化和程序化，具有重要的促进作用。

《中国碳市场建设成效与展望（2024）》提出，扩大碳市场行业覆盖范围是完善碳市场机制设计、提高碳市场影响力的主要途径。当前，全国碳市场已建立起全流程制度管理体系，纳入新的交易主体时机已基本成熟。

多位业内专家表示，随着条例的施行，全国碳市场建设将乘势发力，推动相关行业加大减污降碳项目投入和科研创新力度，促进全社会生产生活方式加速低碳化。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
向“绿”而行 全国碳市场释放减排新动能
　　绿色低碳发展是中国式现代化的必然要求。全国碳排放权交易市场是我国利用市场机制控制和减少温室气体排放，推动绿色低碳发展的一项制度创新，也是落实我国碳达峰、碳中和的核心政策工具。…
证监会提高首发企业随机抽查比例至20%
　　人民网北京5月1日电 （黄盛）证监会在4月30日发布了《关于修改〈中国证监会随机抽查事项清单〉的决定》（以下简称《决定》），并自公布之日起施行。《决定》提到，“首发企业检查”的抽查比例由“随机抽签的比例为5%”修改为“随机抽签的比例为20%”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部