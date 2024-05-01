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“五一”假期旅客出行需求旺盛 铁路客流呈强劲增长态势

2024年05月01日13:25 | 来源：人民网
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人民网北京5月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，5月1日，全国铁路预计发送旅客2040万人次，计划开行旅客列车12803列，其中加开1738列。4月30日，全国铁路发送旅客1642.1万人次，运输安全平稳有序。

“五一”假期旅客出行需求旺盛，铁路客流呈现强劲增长态势。根据铁路12306数据，截至今天8时，北京、广州、上海、成都、杭州、武汉、深圳、西安、长沙、南京等热点城市和北京至上海、西安至成都、广州至南宁、北京至呼和浩特、北京至太原、长沙至武汉等热门区间客流相对集中。

各地铁路部门精心组织假日旅客运输，科学分析客流规律，充分挖掘运输潜力，在客流集中的线路和区段加大运力投放，最大限度满足旅客出行需求。

哈尔滨局集团公司加开北京、天津、大连等方向旅客列车102列，重联动车组列车25列。

沈阳局集团公司加开长春（西）至延吉西的“朝鲜族风情”主题动车组列车。

太原局集团公司加开前往大同云冈石窟、平遥古城、介休绵山等热门景区旅客列车31列。

呼和浩特局集团公司加开前往西安、成都、广州、武昌、沈阳等方向旅客列车24列。

郑州局集团公司在郑州、洛阳、南阳、安阳、三门峡等旅游城市间加开旅客列车38列。

武汉局集团公司在汉宜铁路、汉十高铁、京广高铁、郑渝高铁等热门线路加开旅客列车118列。

西安局集团公司加开北京、上海、成都、太原、兰州、重庆等方向旅客列车160列。

济南局集团公司开行济南至枣庄西“一山一水一圣人”、东营至青岛“沿着黄河遇见海”特色旅客列车，串联山东著名旅游景区。

上海局集团公司加开福州、广州、厦门、南昌、武汉、汉口、郑州、洛阳等方向旅客列车403列。

南昌局集团公司加开前往沪杭、广深、西南等地区旅客列车和管内中短途旅客列车269列。

南宁局集团公司重联北京、上海、深圳、成都、昆明、玉林、贺州等方向动车组列车56列。

兰州局集团公司加开银川至西安北、兰州西至天水南等方向的动车组列车34列。

乌鲁木齐局集团公司加开伊宁、奎屯、阿勒泰、阿克苏、和田等方向旅客列车38列。

各地铁路部门加大旅客服务保障力度，优化进出站流线，增加安检、验证通道，在关键处所增加引导力量，加强老幼病残孕重点旅客服务，强化与公交、地铁、出租车等交通方式协同联动，努力为旅客提供良好的出行体验。

沈阳局集团公司沈阳、长春等车站与地铁、出租车、网约车等城市交通做好协调联动，满足夜间高铁到达旅客需求，打通旅客出行“最后一公里”。

郑州局集团公司“心馨”党员服务台、“丹丹服务岗”为老幼病残孕等重点旅客提供购票、进站、安检、乘车等一站式全程服务。

武汉局集团公司武汉客运段针对“脱网”老年旅客开展爱心帮扶，提供信息查询、现金换零等暖心服务。

上海局集团公司上海虹桥、上海站、上海南站推出“小件物品进站通道”等特色服务，提高旅客进站效率。

南昌局集团公司福州客运段在夜间高铁上提供“到站提醒”和“换乘引导”服务，让旅客更安心。

成都局集团公司重庆车站售票厅设置“银发服务慢窗口”，方便老年人购票。

昆明局集团公司在客流较大车站，增设“银发旅客”专用候车区，增开安检、验证、检票“绿色通道”，备好轮椅、医药箱等设施，为“银发旅客”提供便利。

兰州局集团公司兰州西站与中川国际机场加强协作，增加自助值机设备，方便旅客在高铁站办理登机牌。

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票。铁路部门将根据客流需求和车票预售、候补购票情况，灵活动态安排运力投放，有出行需求的旅客请留意车站公告，或通过铁路12306网站（含手机客户端）查询列车开行信息。

(责编：王连香、吕骞)
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