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加强水资源集约利用 写好高质量发展“水文章”

王绍绍
2024年05月01日14:09 | 来源：人民网
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水是基础性自然资源和战略性经济资源。合理有效地节约水资源，有助于推动经济社会向可持续方向发展。国务院此前公布的我国首部节约用水行政法规《节约用水条例》（以下简称《条例》），于2024年5月1日起正式施行。

“本次《条例》为保障国家水安全、全面建设节水型社会提供有力的法治保障。”多位专家在接受人民网采访时表示，《条例》完善了各类主体责任，强化节约用水的刚性约束，把水资源节约集约利用的要求，贯穿于经济社会发展全过程和各领域，将进一步推动国家节水行动落地见效。

改进节水技术 提升农业灌溉用水效率

数据显示，2023年我国用水总量保持在6000亿立方米左右，在自2014年以来我国国内生产总值增长近一倍的情况下，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别下降41.7%、55.1%。

农业用水占全国总用水量的60%以上。近年来，我国农业节水灌溉管理持续深入改革，农田灌溉水有效利用系数从2014年的0.530提高到2023年的0.576。在粮食连年丰收的情况下，全国农业灌溉用水总量实现零增长。

在广袤的黑土平原上，某灌溉区采取灌排结合和“三水联合调度使用”的方式，使用年节水约4亿立方米的水稻节水控制灌溉技术，有效减少地下水开采8.5亿立方米，同时实现了水稻抗病抗倒伏能力增强的效果。据了解，该灌溉区5年内将继续推广应用“格田放大”和“旱平免提浆”等整地节水技术，进一步采取分级管护模式，保证2024年各用水环节全面达到标准化管理水平。

多位专家介绍，农业节水的重点在于优化用水调控，选择适宜粮食作物的技术模式，在减少用水量的同时提升产量。目前，信息化建设是节水灌溉的发展方向，通过实时监测手段，提高灌溉质量和工作效率，为农民和相关用水户带来实际效益。

过去几年，产粮大省江西以经济类作物和土地流转大户为突破口，持续深化农业水价综合改革，在终端用水环节实行分类、分档水价，推行超定额累进加价制度，去年底正式全面完成全省3055.935万亩改革面积任务。

农业水价是推广节水要求的着力点之一，2023年我国农业水价综合改革面积达9亿亩。《条例》明确提出，农业水价应当依法统筹供水成本、水资源稀缺程度和农业用水户承受能力等因素合理制定，原则上不低于工程运行维护成本。对具备条件的农业灌溉用水，推进实行超定额累进加价。此外，应当健全与节水成效、农业水价水平、财力状况相匹配的农业用水精准补贴机制和节水奖励机制。

“促进农业节水主要从水权确权、用水计量、水费收缴三个方面着手，先落实权证管理，推进多形式农业用水权市场化交易，同时配齐计量设施，建立真实有效、规范完整的用水台账。此外，在水费收取较好的区域实行节水按量奖励，增强用水缴费的水商品意识。”相关负责人介绍。

促进一水多用 实现工业用水循环利用

2023年全国规模以上工业用水重复利用率达到93%以上。据介绍，我国已建立覆盖省、市、县三级行政区的用水总量和强度双控指标体系，黄河流域、京津冀地区、长江经济带规模以上工业服务业用水单位实现计划用水管理全覆盖，累计建成2.1万个节水型工业企业。

近期，全国水权交易平台以每立方米2.24元的价格向一家四川的新能源企业出售100万立方米水资源使用权，这标志着乐山市五通桥区在水权交易改革中迈出了第一步。据了解，这家新能源企业通过“多晶硅生产水循环利用系统”等多项节水工艺，将节约用水量转化为此部分用水指标进行出售。

除了要求工业企业加强内部用水管理，《条例》还着眼于工业集聚区的节水建设，提出新建、改建、扩建工业企业集聚的各类开发区、园区等应当统筹建设供水、排水、废水处理及循环利用设施，推动企业间串联用水、分质用水，实现一水多用和循环利用。

在义乌高新技术产业园区内，通过管网可视化、溯源监管系统等智慧管理平台，配合涉水企业信息清单、排水设施管理档案、分级分类环保码管理等多项监管措施，三年时间内改造多家印染、造纸企业的节水设施，实现高耗水企业中水回用设施全覆盖，万元工业增加值用水量降幅达到56%。

面对产品体系类型数量多、标准设计差异大的工业节水现状，中国标准化研究院研究员白雪介绍，目前工业节水体系主要采取抓重点的思路，捕捉高耗水行业取、供、用、排的生产工序和行业内重点工业产品，完善计量统计管理，提出合理的工艺用水要求，制定高耗水行业用水定额标准，督促用水循环或回收利用。

在生活用水领域，《条例》提出，对节水潜力大、使用面广的用水产品实行水效标识管理，并逐步淘汰水效等级较低的用水产品。

“节水产品认证是经由第三方认证的市场化评价，用水产品水效标识是强制性管理制度，目前实行水效标识的产品有坐便器、智能坐便器、洗碗机、淋浴器、净水机等，其中仅有一、二级为节水型器具。”白雪建议，未来应鼓励企业生产高效节水器具，及时更新节水工艺技术目录推荐清单，向标准实施主体提出规范化的底线要求。

发挥地方优势 激发城镇节水内生动力

当前，我国已建成1763个节水型社会达标县、145个节水型城市，累计推动实施合同节水管理项目714项，吸引社会资本95亿元。 

《条例》提出，应根据水资源状况，将再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、矿坑（井）水、微咸水等非常规水纳入水资源统一配置。对此，白雪认为，开源是打造节水型城市的重要手段，为城镇的可持续发展提供坚实的水资源保障。

广州水投在推进再生水循环利用上提供了新思路，其布局在中心城区的13家净水厂运用MBR膜反冲洗、污泥干化生产用水、配药用水等技术实现了更低的运行成本，所设置的39个再生水回用取水点，免费提供环卫、绿化、道路冲洗等市政用水，有偿供给洗车、施工等日常场景，超额完成广州市节水行动实施方案中的目标要求。

老旧供水管网设施造成的隐性水浪费，是城市节水管理过程中普遍面临的难题，也成为了《条例》对公共供水企业和自建用水管网设施单位提出的重点要求之一。2023年城市公共供水管网漏损率下降到10%以内。

重庆市巫溪县通过推进智慧水务建设监测管网运行，实现供水管道即坏即修，部分小区将绿化喷洒改进为喷灌或滴灌，并向辖区各居民开展节约用水专项宣传。据了解，这种动态监督加上合理利用河流水等水资源的措施，可以使县城内自来水管网漏损率下降至9%，预计每年可以节约自来水约200万吨。

“不同区域的节水管理应充分考虑经济、社会、资源、环境等众多因素，着重平衡好经济发展与水资源禀赋之间的关系。通过制定综合性水资源管理政策，设计并落实适宜性阶梯水价制度，推广节水型器具，加大节水意识宣传教育，从根本上促进更为广泛的节水行为。”白雪说。（刘雨青对本文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)
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