人民网北京5月1日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，经工程任务指挥部综合研判决策，探月工程四期嫦娥六号任务计划5月3日实施发射。

目前在中国文昌航天发射场，任务各项准备工作正在稳步推进，执行此次发射的长征五号遥八运载火箭即将加注推进剂。这是长征五号运载火箭第二次执行探月工程发射任务，将运送嫦娥六号探测器至地月转移轨道，以实施月球背面采样返回任务。

发射窗口是指适合火箭发射的时间范围。此次任务在综合考虑地月位置关系等因素基础上，工程团队应用“窄窗口多轨道”发射技术，为火箭在连续两天、每天50分钟的窗口内，共设计了10条奔月轨道。

(责编：赵竹青、吕骞)

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