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业界：加大研发和质量管控 推动植物提取物产业发展

2024年05月01日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京5月1日电 （记者杜燕飞）我国植物品种约3万多种，是全球植物资源最丰富、体系最全的国家之一。植物提取物可作为原料，参与制成食品、中药、保健食品、日化产品、化妆品、养殖投入品。

近日，在中国医药保健品进出口商会主办的2024中国健康产品原料大会暨国际采购信息交流会上，与会嘉宾表示，未来我国植物提取产业发展前景广阔，要加大创新研发，加强质量管控，进一步提高产品品质。

“生命科学和大健康产业作为战略性新兴产业，正在成为形成新质生产力的主阵地之一。以传统医药和中医药为代表的，包括以天然剂药为基本本源的大健康营养健康行业显示出独特的疗效，受到全球民众青睐。”中国医药保健品进出口商会党委书记孟冬平表示，历经多年积累，中国植物提取物产业不断发展壮大，本土企业在开展国际贸易和分工合作中的地位作用愈加凸显，外贸出口持续十年保持较高速增长。

中国医药保健品进出口商会的数据显示，2023年，我国植物提取物出口额为238.8亿元，全球市场份额超过20%、居世界第一。

值得注意的是，作为全球健康产品原料的最大生产供应出口国，我国植物提取物的质量管控工作尤为关键。

“进一步提高我国产品品质，对植物提取物进行全过程管理是一个大的必然趋势。”中国医药保健品进出口商会中药部主任于志斌表示，商会与中国标准化研究院共同牵头编制了《植物提取物良好生产规范》（GEP），引导植物提取行业企业高质量发展。目前，该规范正在向行业人士、企业等征求意见。

同时，中医药学是我国古代科学的瑰宝，药食同源的很多产品经过研究开发可挖掘出来作为全球天然健康产品。

“过去三十年，我国植物提取物产品大多跟随美国和欧美市场，未来通过研究开发我国传统医药产品，将有所突破。”于志斌说。

(责编：王连香、吕骞)
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