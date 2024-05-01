人民网北京5月1日电 （记者杜燕飞）中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）日前发布的《消费者金融健康——从理念倡导到实践探索》（以下简称报告）认为，青年金融健康状况值得关注，建议将金融健康作为国民金融教育的重要组成部分，从小抓起，帮助未成年人逐渐形成基础的金融思维，在走向社会时更加从容地应对工作和生活中的金融事务。

报告指出，金融健康用于衡量个人、家庭、企业在多大程度上顺畅地管理日常收支、稳健地应对财务冲击、周全地准备未来成长发展所需金融资源，并保持财务掌控力。在微观层面，消费者金融健康关乎为数众多的个人、家庭、小微经营主体的韧性与发展；在行业层面，消费者金融健康意味着好客户与业务成长潜力，也是金融服务供应商履行社会责任的重要体现；在宏观层面，消费者金融健康是金融稳定和社会安全网的重要组成部分。

“《报告》采用主观和综合两种评估方式对30602份有效样本进行分析，发现约四成消费者处于比较健康或非常健康状态，13%的受访者金融健康状况需要‘重点关注’。”中国普惠金融研究院（CAFI）院长贝多广介绍，集中表现在：30岁以下青年人的金融健康状况更需关注，保险保障覆盖程度在各群体有待改善，乡村居民的债务可控比例较低，灵活就业者和小微企业主流动性紧张问题最为突出。

基于此，在宏观层面，报告建议，以金融健康建设为抓手，锻造普惠金融的新质生产力。未来应该充分运用数字化、网络化、智能化技术，以深度数据应用和科技创新为驱动力，推动普惠金融发展从实现可得性到追求更广泛的消费者金融健康良好结果。

同时，将金融健康作为国民金融教育的重要组成部分。从小抓起，帮助未成年人逐渐形成基础的金融思维；运用新技术、创造新模式寓教于乐、有效助推，在“可教导的时刻”实现最有效的影响力；形成长效更新机制，不断提升金融教育的框架、主题、内容和形式。

在行业层面，报告建议，持续度量金融健康，为业务优化提供信息和证据。大力推动普惠保险发展，持续加固社会安全网。加强关注重点人群，增强赋能的针对性。通过行为助推和实验分析，拓展聚焦金融健康的商业模式。

(责编：王连香、吕骞)

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