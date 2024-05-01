人民网北京5月1日电 （记者孙阳）2024北京车展期间，岚图汽车发布Let's VOYAH“共岚图”出海战略，树立“6655”核心目标——到2030年，布局世界六大洲，进入全球60国，累计建成500家销售服务网点，海外销量累计突破50万辆。岚图汽车最新一代岚海动力系统、5C超级快充技术和下一代AI算法智能座舱等科技将护航出海，同时岚图与华为在智能座舱、智能驾驶领域深度合作的新车型也将按计划推出。此外，岚图还推出“梦想家专属高定平台”，亮相全新官方改装套件和岚图梦想家·鲲鹏高定版，助力广大用户跃升更高阶MPV品质生活。

岚图汽车CEO卢放表示：“在合作共赢的时代，岚图将继续发挥产业链优势，抱团出海，不当‘世界卷王’、不走‘低价出海’老路，从渠道、服务、生态等方面与全球优秀伙伴共建可持续的多赢生态，并将始终坚持‘暖心科技’的技术理念，把好的科技技术融入用户生活，为用户创造更美好的用车体验，成为深受全球用户喜爱与信赖的世界级品牌。”

据悉，作为东风汽车集团面向全球推出的高端新能源品牌，岚图汽车从品牌创立之初就确立了全球化发展、国际化运营的企业战略。一季度，岚图汽车出口同比增长80%，今年海外销量至少翻一番。

根据Let's VOYAH“共岚图”出海战略规划，今年六月岚图将在西班牙发布品牌，下半年计划进入葡萄牙、比利时、德国、瑞典等欧洲国家，以及波兰、希腊、菲律宾、阿塞拜疆等共建“一带一路”国家，同时也积极开拓中东、南美、东南亚市场。到2026年，岚图将基本实现欧洲国家全覆盖，完成在中亚、中东、中南美等市场的战略布局，开拓右舵市场。2030年，岚图将实现“6655”的布局，即在世界六大洲、全球六十国，构建500家销售服务网点，海外累计销量突破50万辆。

同时，基于不同市场，洞察用户需求，岚图提出Made in China，Made for world“全球车+区域优化”相结合的产品战略。今年，岚图将发布第四款全新车型，这也是岚图首款全球车型。岚图岚海动力可提供纯电、增程、插混等多种动力模式，满足全球用户的多元化需求，引领全球绿色出行。

除了自研技术外，岚图也在不断扩大“朋友圈”。华为最新发布的乾崑ADS 3.0智驾系统将为岚图赋能，助力岚图加速智能化进程。岚图携手华为打造的全新纯电SUV车型将于今年发布，将搭载行业领先的三电技术、智能座舱和智驾系统。同时，行业首款搭载华为智驾及智能座舱的MPV车型岚图梦想家也将于明年上半年推出。

(责编：王连香、吕骞)

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