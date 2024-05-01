人民网北京5月1日电 （记者孙阳）当前，全球汽车行业正经历变革，而中国市场已伫立于未来移动出行发展的前沿。2024北京车展期间，日产汽车以“新时代，‘全新’日产在中国”为主题，携全系电驱化车型亮相2024北京国际汽车展览会，并发布全新品牌主张。

记者了解到，日产汽车携包括5款新能源概念车在内的电驱化产品阵容，集中展现了其在智能化、电驱化领域的最新成果及未来发展方向。与此同时，日产汽车宣布将与中国智能领域领先企业开展合作，并进一步强化与本土合作伙伴的关系。日产汽车将坚守“在中国、为中国”的承诺，以定制化的市场战略深耕中国市场，提升企业价值、提高综合竞争力。

据介绍，为继续深耕中国市场，日产汽车发布了全新品牌主张——“尽兴由NI”。日产汽车公司总裁兼首席执行官内田诚表示：“中国市场正在发生巨大变化。日产汽车需要迅速应对并保持竞争力。因此，日产汽车在全新战略规划‘The Arc日产电弧计划’指导下，专为中国市场量身定制了注重均衡并关注重点的战略。将通过三大支柱具体推进：一、推出更多新能源汽车；二、充分结合本地优势和全球能力；三、变革运营模式。此外，为满足每一个‘NI’的个性化出行体验，日产汽车推出了全新品牌主张‘尽兴由NI’。这些举措将帮助我们实现‘在中国、为中国’的承诺。”

据悉，为了适应市场和消费者需求的快速变化，日产汽车根据最新发布的“The Arc日产电弧计划”，聚焦于全方位的新产品规划、推进电驱化、创新的研发和生产方式、应用数字化新技术以及深化战略合作伙伴关系，以提升全球销量并提高盈利能力。通过积极布局智能化和电驱化领域发展，推出下一代ProPILOT超智驾技术、增强型NCM锂离子电池、LFP电池和全固态电池（ASSB）等举措，以多元化的解决方案满足不同消费者的需求。在中国市场，计划到2026财年实现73%日产品牌产品阵容换新，并推出8款新能源汽车，其中包括5款日产品牌车型。

此外，在中国市场，日产汽车积极扩展合作伙伴关系，应用AI人工智能等智能科技注入产品与服务。通过与中国智能领域的领先公司开展合作，为中国乃至全球的用户带来智能系统和基于人工智能的出行服务。

作为最早一批进入中国的全球化车企，日产汽车在中国市场持续投资，深耕发力，构建本地化的生态系统。二十多年来，通过与东风汽车集团坚实的合作关系，日产汽车时刻关注中国客户的需求，先后发展出涵盖设计、研发、供应链、本地人才培养等领域的强大的本地生态圈。

2023年11月，日产汽车在华合资企业东风汽车有限公司发布了全新战略“启DNA+”，以“中国标准、中国速度、中国资产”，不断推动“在中国、为中国”，将中国市场创造的共赢价值，进一步延伸至全球，并宣布计划从2025年开始进行整车出口，第一阶段将实现10万辆的出口目标。

(责编：王连香、吕骞)

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