我国首颗低倾角轨道降水测量卫星“转正”
2024年05月01日15:28 | 来源：新华网
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新华社北京5月1日电（记者黄垚）记者1日从中国气象局获悉，风云三号G星已通过试运行工作验收和运行方案评审，当天正式投入业务运行。
风云三号G星于2023年4月16日成功发射，是我国首颗低倾角轨道降水测量卫星。这颗卫星主要用于降水气候学研究以及灾害性天气系统降水监测，能提供全球中低纬地区降水三维结构信息。其成功发射使我国成为全球唯一同时业务运行晨昏、上午、下午和倾斜四条近地轨道民用气象卫星的国家。
自2023年10月23日起，风云三号G星已完成超过6个月的业务试运行工作。试运行期间星地系统运行稳定，在卫星平台、星上载荷、卫星测控等状态正常的条件下，数据接收、数据处理、产品分发和数据存档成功率等四项考核指标均已达标，具备正式业务运行条件。
(责编：徐婵、卫嘉)
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