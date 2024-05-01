新华社海南文昌5月1日电（李国利、黄国畅）嫦娥六号月球探测任务5月1日上午组织发射前系统间全区合练，文昌航天发射场、北京飞控中心、西安卫星测控中心、远望号测量船队以及任务各测控场站等实施联调联控，目前各系统已经做好发射前准备工作。

合练中，参试各系统严密组织、密切配合，确保各项程序有条不紊进行。由于这次任务历时时间较长，各项任务节点衔接紧密，文昌航天发射场在任务准备阶段进行了大量细致周密的工作。

这是嫦娥六号发射前的最后一次系统间全区合练，主要针对长征五号运载火箭与嫦娥六号器件组合体发射入轨阶段各项工作进行检验。

当日，发射场还组织了任务加注发射前气象会商。据了解，任务期间，文昌处于干季向雨季过渡季节，气象系统针对过渡季节气候特征，提前开展关键节点灾害性天气预报预警模拟演练，持续加强场区和周边雷电、强降水数据监测分析，密切关注重要建筑物周边浅层风场变化，为嫦娥六号圆满顺利奔月做好气象保障工作。

此前，发射场已经组织完成了嫦娥六号探测器技术区测试、加注，长征五号运载火箭垂直总装测试、器箭联合测试、组合体垂直转运等工作。

(责编：卫嘉)

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