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旭辉集团：今年1月至4月交付1.6万套新房 29个项目获融资支持

2024年05月01日17:12 | 来源：人民网
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据旭辉集团官方微信消息，2024年1月至 4月，该集团于全国交付28座城市的37个项目超1.6万套新房。

据介绍，自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来，旭辉集团迅速响应政策号召，积极申报，并持续更新其“白名单”进展，落地项目数量持续增加。截至目前，该集团在全国已有68个项目入围房地产项目“白名单”，其中29个项目已获得融资支持。位于芜湖的鎏金印象项目获批新增融资1.5亿元，并已根据建设进度完成部分放款，该项目也是旭辉集团旗下项目首次获得增量融资的支持。

旭辉方面表示，城市房地产融资协调机制切实缓解了民营房地产企业的融资难问题，得益于主管部门的牵头协调及金融机构的大力支持，公司多个项目成功入围“白名单”并获得融资支持，有效缓解了部分项目公司的资金压力，保障了项目正常的开发建设。后续，集团将继续以融资协调机制为牵引，做好全年保交付和保经营的各项工作。

(责编：董童、李源)
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