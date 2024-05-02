本报记者 王俊岭

近日，上海市静安区谈家桥城市更新项目建设正在稳步推进。图为项目施工现场。

新华社记者 方 喆摄

重庆市酉阳土家族苗族自治县把“口袋公园”建设作为推进城市更新工作的重要举措，利用城市街头边角、闲置地块、河道两岸等建设了一批“口袋公园”和“体育公园”。图为近日，市民在酉阳土家族苗族自治县桃花溪“口袋公园”休闲。

邱洪斌摄（人民视觉）

山东省青岛市即墨区在推进城市更新过程中，针对全民健身需求，因地制宜打造健身场所，让市民“推窗见绿、出门入园”。图为近日，儿童在即墨区通济街道一处“口袋公园”游玩。

梁孝鹏摄（人民视觉）

今年《政府工作报告》提出，围绕民生工程、里子工程、安全工程这三大工程稳步实施城市更新行动和更新工作。经过几年的实践探索，中国不少城市已初步搭建城市更新工作框架。最近，北京、上海、广州、天津、成都、泉州等地纷纷出台新一轮举措，对城市更新加以细化、优化。

不同地方城市更新方式有哪些特色？目前城市更新有哪些新看点？带着这些问题，本报记者进行了采访。

精准施策，解决急难愁盼问题

老北京卤煮、大同刀削面、柳州螺蛳粉、东北铁锅炖……从北京市东四地铁站一路向北，街道两侧的全国各地特色小吃让人目不暇接。伴随美食香气而来的，是一座座“修旧如旧”的京韵风貌建筑。城市更新正为北京增添新的色彩。

今年以来，聚焦居民急难愁盼问题，各地城市更新举措陆续“上新”。

有的健全体制机制——北京市住房和城乡建设委员会近日印发《北京市城市更新实施单元统筹主体确定管理办法（试行）》等三个规范性文件，于2024年5月10日正式施行。据介绍，新政策明确了北京市城市更新实施单元统筹主体的确定路径，重点解决“谁能当主体”“谁来确定主体”“如何确定主体”“主体能干什么”“如何监督管理”5个方面的问题，同时进一步理顺了城市更新项目库运行机制。

有的探索科学绿化——保护好城区内的古树名木，是广东省广州市城市更新工作中面对的重要问题。2022年8月，广州市林业和园林局曾运用科技手段，历时5小时破解迁移难题，实现全国首例古榕树全冠移植。在今年5月15日起施行的《广州市旧村庄旧厂房旧城镇改造实施办法》中，广州再次强调“三旧”改造应当加强城市绿化和树木保护工作，结合实际需求优化绿地布局，按照规定编制树木保护专章。

有的补齐市政短板——“以后不用踩水出门了”“门前道路不再坑坑洼洼”……在河北省邯郸市永年区，不少居民感受到市政建设带来的变化。据了解，自邯郸市2024年城市更新“出亮点、补短板、疏堵点”攻坚行动开展以来，有关部门积极行动。今年3月起，永年区住建局围绕便道提升、城区道路管网改造等领域开展摸底排查，谋划了26条道路改造提升项目，目前16条道路已开工，预计8月份前完成改造提升。

中国科学院地理科学与资源研究所研究员张文忠在接受本报记者采访时说，城市更新通常包括房屋修缮、增加公共设施、绿化环境、商业街区更新、历史街区保护、老厂区和老工业区的活化再利用等，是城市高质量发展的重要动力。“全国已有数百个城市成立城市更新工作领导小组，多地出台城市更新条例、管理办法、指导性文件和各种支持政策。除了大城市，很多中小城市也积极将城市更新与城市体检工作相结合，按照‘先体检后更新’‘无体检不更新’的模式全面查找城市的短板问题，推动城市更新工作朝着精细化、系统化和科学化方向发展。”张文忠说。

因地制宜，开发与保护相得益彰

每座城市都有独特的发展历程和人文风貌，城市更新的看点也各不相同。在保护中开发、在开发中保护，需要因地制宜、下一番“绣花”功夫。

清华同衡规划设计研究院副院长潘芳对本报记者表示，中国幅员辽阔、区域发展不平衡等特征决定了各地应采取差异化的城市更新策略。比如，安徽省铜陵市大力实施生态修复，积极探索老旧工业区更新的新机制；黑龙江省鹤岗市将废弃用地转换为公园绿地和都市农业等绿色基础设施，提升城市吸引力等。

位于山东省济南市中心城区的上新街片区历史文物、名人故居较多，具备深厚的人文底蕴。但该片区也有自身的烦恼：现存建筑以上世纪50年代前后修建的平房为主，居住环境较差；周围水、电、气等配套设施落后，许多居民仍在使用旱厕和罐装液化气，生活不便。原有产业外迁，也导致当地发展动力不足。

“我们通过保护和活化历史文化遗产，改善居住条件，展现片区的文化魅力；通过产业导入、提升城市软实力，为居民和游客提供了更加丰富多彩的城市体验。”济南城市发展集团市中公司副总经理李震向记者介绍，城市更新过程中，上新街改造并非简单拆除重建，而是在保护的基础上活化利用。

“以田家大院为例，更新改造时首先明确施工程序，施工前进行多次技术交底，制作工艺样板，反复验收校核；施工时先进行样板段施工，达到效果后进行批量施工。房屋施工时，为减少对原有墙体的扰动，外墙部分均用人工进行清理清洗，剔补墙砖重新勾抹灰缝，力求与原建筑风貌保持一致。”李震说。

今年，济南市有关部门计划完成上新街和泺源大街沿线老旧房屋和上新街市政道路的改造提升。截至目前，沿街房屋的改造修缮已完成70%，市政管线敷设及道路回填硬化已完成。

中山路是福建泉州古城的南北中轴线，拥有中国保存最完整、规模最大的百年红砖骑楼建筑群之一。近年来，这里的部分建筑年久失修、立面风貌受损，地下管网老旧、排涝能力不足，架空明线密布、各类表箱杂乱，制约了古城的保护和发展。

泉州市住建局技术中心副主任谢永明告诉本报记者，为了让侨乡老街焕发生机、留住乡愁，泉州市有关部门以“低冲击、微干扰”的方式精心织补城市功能，推动古城更新。“目前，我们已完成中山中路、第一分区29条街巷的提升，正在循序进行中山南路等区块的提升工作。此外，泉州还对重要节点开展修复提升，如工艺美术厂、状元街、清源书院等；增加了城市配套项目，如口袋公园、公厕、变配电房、停车场等。”谢永明说。

谢永明认为，城市有机更新的过程中，施工方应下足“绣花”功夫，力争做到交通组织微循环、居民生活微干扰、施工机械微型化、施工组织微扰动，保障施工安全、保障工程质量、保障工期受控、保障用水用电、保障上学上班、保障道路通畅。

盘活资源，释放高质量发展潜力

随着人们生活水平和经济发展质量不断提高，中国各地推动城市更新的主动性日渐增强。

城市更新，更注重盘活资源。4月9日，作为天津市首个百亿元级大型“工改工”项目，天津港保税区海港城市更新项目开工，旨在对现有工业、仓储、物流用地进行升级改造，更好激发土地要素活力，推动产业转型升级、集聚发展。

“天津海港区域存在生产性服务业配套不足、交通组织不畅、载体结构性短缺等问题。海港城市更新坚持‘拆改留’并举，以保留利用提升为主，鼓励小规模、渐进式有机更新和微改造。对于国盾厂房、海港中央公园、海关卡口等，我们采用提升改造的更新方式，增强结构安全、完善使用功能、焕新海港活力；对现状设施较为良好的德民厂房、久益厂房等，采取‘大保留微修缮’的更新方式，在服务好现有优质产业的同时，增强同类产业引入。”天津港保税区城市更新投资建设集团有限公司总经理王辉对本报记者表示，相关举措旨在“盘活存量、培育增量、提升质量”。

城市更新，更突出以人为本。最近，上海市黄浦区淮海中路街道党工委书记陆晓钧的行程满满当当。在她的日程表里，大量行程与淡水路社区的进一步更新改造相关。该社区是上海衡复历史风貌保护区中市井烟火气最浓郁的街区，0.33平方公里范围内的常住人口超8000人，城市更新需求大、难点多、要求高。

陆晓钧介绍，淡水路社区周边有多家写字楼和商场，附近老年住户多、年轻白领多、外来游客多、街边小店多。“我们在有限的区域内下了‘绣花’功夫，不仅注重‘硬件’改造，还做好‘软件’配套，力求让各类群体都有获得感。例如，推动单位附属绿地开放共享，把街区内的封闭式绿地打造成‘走得进去、坐得下来’的街角会客厅；打造便捷有趣的街区‘零距离家园’，为不同群体提供高品质服务；推动老旧小区颜值‘焕新’，开辟‘围炉茶话’议事区、打造‘一平方米玩具屋’等空间，为老人、小孩提供休憩场所。”陆晓钧说。

“城市更新不仅是物质空间的简单更新，还要为城市产业升级、居民生活提质服务。未来，城市更新工作需要更多耐心和恒心，精准满足不同人群的需求。”潘芳说。

(责编：袁勃、岳弘彬)

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