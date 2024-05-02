本报记者 徐 靖

图①：桃花潭畔，一树桃花盛开。

刘军喜摄（人民视觉）

图②：泾县油布伞生产历史悠久，为宣城市非物质文化遗产。图为泾县孤峰村中的手艺人在制作油布伞。

王 茜摄（影像中国）

图③：泾县宣纸制作厂的工人们正在制作宣纸。

闻安民摄（影像中国）

图④：查济村一角。

刘军喜摄（人民视觉）

图⑤：桃花潭风景区。

张 端摄（人民视觉）

安徽省宣城市泾县，因“泾水”得名，汉初置县，迄今已有2000多年的建城史，素有“江左名区”之称，享有“秀甲江南”之誉。

泾县古村落具有明显的皖南村落特征，在选址上或依山而建或傍水而居，聚族成村；在布局上大宅小院错落有致，古桥曲径交错相通；在建筑上既受到徽派建筑影响，也有北方建筑的宏伟气派，更融苏浙园林的精巧布局。全县现有中国传统村落32个，安徽省级传统村落34个。近年来，泾县坚持“把传统村落改造好、保护好”的方针，着力推动传统村落集中连片保护利用。2023年，泾县被评选为传统村落集中连片保护利用示范县。

——编 者

绿影濛濛，径入碧云，江南古村在一片翠微中若隐若现。安徽省宣城市泾县历史悠久，因青弋江纵贯全境，货物运输中水陆码头众多，形成了以商铺、码头为特点的众多村落，如马头、赤滩、章渡、安吴；因宣纸、茶叶、竹木等丰富物产，形成依景、依物的特色村落，如小岭、大南坑、月亮湾；还有承载着红色记忆的传统村落，如云岭、东流山、桃岭。它们或文化内涵深厚，或建筑艺术精美，或自然景观优美，或历史地位独特，是江南村落文化中的璀璨明珠，也是泾县人文历史的深厚积淀。

人居环境改善

古村焕发新生

从泾县一路向西，可至查济村。“十里查村九里烟，三溪环绕万户间。”一句诗，道尽查济之美。然而，在泾县，如查济一般古色古香的传统村落比比皆是。

章渡古镇位于泾县城西、青弋江上游北岸，借地利之便，这里曾商贾云集、商贸繁华。古镇之中最“吸睛”的，莫过于章渡老街，因老街紧邻青弋江，临街的建筑则独具特色。这些建筑大多建于晚清时期，近百间单体房屋簇拥着连成一片。隔江远望，青瓦木屋长龙一般地随江延伸，蔚为壮观。

房屋悬空在青弋江畔，木柱林立，房屋主体部分仿佛吊在空中一般，故有“吊栋阁”之称，民间又称其为“江南千条腿”。到了夜晚，万家灯火于水畔上下辉映。独看一家一户，似一盏盏灯笼吊在灯杆上，故又称“吊灯阁”。房屋上层有阁楼，楼上檐下有雕花斜撑和雕花栏杆、栏板，颇有徽州风味。“章渡的‘吊栋阁’在力学、建筑学、美学和民俗学上具有极高的研究价值。”章渡村党总支书记汤君说。

然而，由于年久失修，“吊栋阁”一度面临“腿断屋倒”的困境。2021年，当地启动章渡老街保护修复工作，对“吊栋阁”周边区域实施保护及修缮，并打造文化多元的全新“文旅街区”。

通过政府立项、企业投资，章渡老街近100栋老房子如今一半已重获新生。“引入企业等社会资本，一方面有助于解决保护传统村落的资金问题，另一方面为在之后利用过程中发展产业业态，提供了有力抓手。”泾县住房和城乡建设局副局长华斌说。

“老街修缮过程中，在格局、结构、材料等方面都尽可能保留其独特的历史风貌和文化底蕴。同时，为实现传统建筑的有效利用，我们也注意增加房屋内部的生活功能，诸如防水、保暖、上下水系统等。”章渡古镇保护开发项目负责人庞焕泰说。

泾县传统村落中的古建筑众多。为尽可能完善地保护传统村落、修缮古代建筑，泾县一方面支持各村修编保护规划，延续传统风貌，弘扬传统文化；同时加强基础设施改善，有效解决村落中生活污水排放、杆线乱搭、车辆乱停、建筑风格不协调等问题，完善消防、防灾避险等功能，显著提升人居环境。

环境的改变，带来了生活的改变。章渡村村民董光铸说：“自从村里修了新路，咱走路都方便了，再也不怕下雨泥泞了。供水系统升级后，家里水龙头一拧就有清水，垃圾有专人收，污水也有管道排，现在环境整洁多了，空气都清新了。现在，我们村的环境越来越好，公共场地也多了，大家聚在一起聊聊天、跳跳舞，生活变得丰富多彩。”

现如今，泾县已经初步构建了“一带、三区、一环路”的县域传承格局，推动生态—红色文旅发展区、生态—非遗文化传承区和生态—商贸文化创新区3个示范区整体建设，并探索形成了一批可推广、可复制的实践经验与工作模式。

资源活化利用

文旅融合发展

从章渡出发不远，就来到了同样位于云岭镇的新四军军部旧址纪念馆。泾县是“皖南事变”发生地，如今的新四军军部旧址纪念馆，零星散落分布在云岭镇罗里村及其周边的13个自然村内，总建筑面积达1万平方米。

“目前的旧址均建于明清两代，也是当地村落最为典型的徽州古典建筑。我们通过保护、修复古建筑，建设纪念馆，将乡村旅游与红色旅游相结合，产生了良好的社会效益和经济效益。”云岭镇党委书记吴治国说，“如今，新四军军部旧址纪念馆每年接待观众35万人次。不少村民在当地开办餐馆、民宿等，并通过特产销售、旅游导览等增加收入。”

距离云岭镇约50公里的传统村落榔桥镇乌溪村，则是另外一番景象。乌溪村建于宋代，有上千年历史，2019年被列入第五批中国传统村落名录。然而真正让乌溪声名大噪的，是宣纸。

据考证，宣纸已经有1200多年历史，经140多道工序而成，如此生产出的宣纸质地纯白细腻，绵软坚韧。

在乌溪村东南方向，群山起伏、植被茂密，山间溪流水量丰沛，正宗的宣纸，至今仍然使用乌溪村中的山间溪水以及当地的青檀树皮、沙田稻草为原料。

著名的“红星宣纸”出产地在乌溪村。为保护和传承宣纸传统制作技艺，中国宣纸股份有限公司在此建设了宣纸文化园，集宣纸技艺展示、文化旅游、休闲观光于一体。游客来到这里，不仅能了解宣纸的历史、文化，还能亲自上手，体验宣纸制作技艺，而文房四宝，则是离开时常带的伴手礼品。

据泾县文旅局党组成员黄飞介绍，泾县为了更好利用传统村落资源，依托现有古村落建设旅游景区，积极开展乡村旅游重点村培育。2023年以来，泾县新引进文旅项目25个，全县76个重点文旅项目实际完成投资17.6亿元，全年旅游人次654万，旅游收入45亿元。

“未来，泾县传统村落集中连片保护利用将形成‘一带、三区、一环路’的特色传承空间结构。即长江流域生态休闲融合示范带，生态—红色文旅发展区、生态—非遗文化传承区、生态—商贸文化创新区和文旅融合示范环路。”黄飞说。

精准把握方向

探索振兴模式

泾县琴溪镇是“宣州窑古窑址”所在地，距今有1000多年的历史。作为千年宣州窑的最后一块遗存，泾县施窑村有多处古窑址，这里家家户户都会制陶烧窑。

2021年，青年陶艺家刘云在这里创立了陶艺工作室，以泾县传统陶艺制作器皿。在工作室内，游客可参观、体验泥板成型、泥条盘筑等传统制陶技艺，并定制个性化非遗文创。“通过文化赋能，让艺术更好地融入乡村。”刘云说。

如今，泾县确立“非遗人家”概念，即整合非遗保护专项资金，引导非遗传承人利用自家庭院、工坊，打造集技艺传承、展示体验、民宿餐饮于一体的非遗综合体。据统计，截至目前，全县已经创办5家。

“不过，传统村落集中连片保护利用是一项系统化、长期性的工程。”黄飞说，“各类专业人才队伍建设仍然有待加强，人才常态化管理水平有待提高。”

据了解，目前，泾县传统村落的管理、规划和建设等均缺乏各专业人才。不少传统村落保护工作忽视了传统工匠的培育和管理，导致很多传统技艺后继无人。另外，乡镇的规划建设管理机构不够健全，且缺乏相应的专业人才，不能适应传统村落保护利用发展的需要。

“泾县传统村落资源丰富，历史文化底蕴深厚，但县域传统村落缺乏产业融合联动，整体发展存在同质化现象。”华斌说，“不少传统村落仍以传统种植养殖为支柱产业，同时简单地利用自然生态景观开办民宿、农家乐等，实际上没有充分结合自身特色，也缺乏对泾县文化的深入挖掘，缺乏核心竞争力。”

为了解决这一问题，根据传统村落自身价值，结合区域发展方向，泾县将传统村落分为四大发展模式，即文旅融合类、文化传承类、产业培育类、生态休闲类，精准把握传统村落产业发展方向，作为县域非遗文化产业链的有力补充。

泾县住房和城乡建设局局长查旭光表示，下一步，泾县将结合文物普查和传统建筑调查，进一步梳理全县传统村落的历史文化资源，充分挖掘各村落的历史文脉、传统技艺，整合乡村旅游开发、和美乡村建设、历史文化保护等各类资源，采取政府资金引导、社会资本为主、村庄居民参与的模式，引导各类资金和人才投入到传统村落保护与开发中来，积极探索泾县乡村建设发展的新路子、新模式，推动乡村全面振兴。

《 人民日报 》（ 2024年05月02日 06 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)

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