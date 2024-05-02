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如何增强原始创新能力（政策问答·推进高水平科技自立自强）

本报记者 刘诗瑶
2024年05月02日07:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记指出：“加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。”

　　《政府工作报告》提出，强化基础研究系统布局，长期稳定支持一批创新基地、优势团队和重点方向，增强原始创新能力。

　　国家自然科学基金委员会主任窦贤康表示，2024年是科学基金质量提升年，国家自然科学基金委员会将坚持目标导向和自由探索“两条腿走路”，持续优化科学基金资助管理体系，不断强化科学基金资助基础研究和应用基础研究主渠道作用，把资源投向最具创新活力的一线科研人员，夯实科技自立自强根基。

　　——系统部署基础研究与应用基础研究，支撑新质生产力加快发展。

　　鼓励自由探索，保持自主选题类项目资助规模占比基本稳定，持续优化学科布局；突出原创，优化有利原创的评审机制，加强对原创性、非共识、变革性研究的支持；落实机构改革任务，履行好重点研发计划相关专项主责部门职责，有序做好重点专项的管理承接，探索重点研发计划、重大项目的统筹协同；提升项目管理专业化水平，持续推进国家可持续发展议程创新示范区建设；加强对前沿科学仪器研制的资助。

　　——突出科学基金的创新人才培养功能，打造体系化基础研究人才培养平台。

　　启动实施国家杰出青年科学基金项目结题分级评价及延续资助工作，构建对优秀人才的长周期稳定资助机制；面向港澳地区依托单位开放国家杰出青年科学基金项目；持续开展优秀本科生和博士研究生资助试点，加强基础研究后备力量培养；在基础科学中心项目中单设赛道，给予更多青年人才挑大梁、当主角的机会。

　　——持续深化改革，不断完善科学基金资助管理机制。

　　深入实施国家自然科学基金“十四五”发展规划，开展监测评估研究，建立健全规划编制方法与工作体系，统筹推进深化改革和规划任务落实；完善多元投入机制，积极调动地方政府、行业部门、企业和社会各界投入基础研究，加强需求对接，发挥联合资助方作用，推动成果应用，提升联合基金资助效能；优化项目资金管理，总结包干制试点经验，精简材料提供要求。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月02日 01 版）

(责编：孙红丽、杨迪)
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