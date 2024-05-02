本报记者 董洪亮 王锦涛 戴林峰

有“金张掖”之誉的甘肃省张掖市，今天成为全国最大的杂交玉米制种基地、全国最大的蔬菜花卉外繁制种基地，这一贡献让新时代河西走廊增添了一张“农业走廊”的新名片。

河西走廊和农作物“种子”有着千丝万缕的联系。

2100多年前，汉代使者张骞开辟了横跨欧亚的丝绸之路，引进葡萄、苜蓿、石榴、芝麻等种子。莫高窟壁画《张骞出使西域图》真实还原了这段文明交流史——

一粒粒西域种子远道而来，经河西走廊传入中原，在大江南北开枝散叶。

如今，一粒粒甘肃种子乘中欧班列走出国门。2023年，甘肃外繁制种面积近9万亩，近10年出口70多个国家和地区种子5.13万吨，货值51.29亿元。

干旱少雨、戈壁遍地的河西走廊，缘何成为种子繁育的“农业黄金走廊”？

既有先天禀赋，这里光照充足、昼夜温差大、冰雪融水丰盈，“天干地不干”，利于种苗生长、制种晾晒；

更靠后天努力，向科技要产量、向节约要水源、向光热要品质，“风吹石头跑”的戈壁滩变身致富“希望田”。

一犁春泥，万象“耕”新。张掖市甘州区万亩玉米核心种源扩繁基地里，无人播种机纵横驰骋，北斗卫星精准导航，铺膜、铺设滴灌设施、施肥、播种实现一体化作业。

“铁牛代耕牛、小田变大田，‘种子选手’跑出加速度。”张掖市种子管理局局长张东昱介绍，单台机器日覆膜播种面积超50亩，效率是人工的10倍以上。

“黄棒子”孕育“金种子”，“张掖玉米种子”成为全国唯一的农作物种子地理标志证明商标。2023年，甘肃省玉米种子产量6.8亿公斤，占全国总需种量比重超过55%，全省玉米制种面积达165.5万亩。其中，张掖市制种面积超过100万亩，年产优质玉米种子4亿公斤以上。

莫高窟里珍藏的80余幅农作壁画，见证着河西走廊悠久的农耕文明。充满希望的田野，书写着现代农业的新篇章。

步入甘肃兰州市区的“甘味”品牌推广运营中心，200种来自河西五市的“甘味”特色农产品琳琅满目。展示墙上，莫高窟农作壁画栩栩如生，扫描二维码，策鞭赶牛、庭院打场等虚拟现实场景立马活灵活现。

如何在寒旱的贫瘠土地上播下希望种子？2017年，甘肃省印发《关于河西戈壁农业的发展意见》，提出“建立良种繁育体系”。

近年来，依托国家现代种业“南繁北扩”功能布局，河西走廊培育了“陇油6号”等一批超强抗寒冬品种，可在零下30摄氏度左右极端低温环境中越冬。

由此，冬油菜种植区域向北跨越13个纬度！目前，超强抗寒冬品种累计推广面积超3700万亩，新增经济效益127亿元以上，减少沙尘逾1000万吨。

既“增绿”，又“生金”，乡亲们过上了甜日子。在张掖市临泽县，近60%的耕地用于制种，约60%的农民收入来源于制种，约60%的农民从事制种产业。2023年，河西五市制种产业总产值逾110亿元。

种子是农业的“芯片”，攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗。2021年9月，干旱生境作物学国家重点实验室落户甘肃农业大学，迄今审定作物新品种33个。切实提高河西种业基地建设水平，列入甘肃省《“十四五”河西走廊经济带发展规划》。

“小蘑菇”装上“科技芯”，戈壁滩上仅张掖市就建成菇房110座，420多万瓶鹿茸菇同期生长。

2023年，甘肃省瓜菜花卉制种面积达44.5万亩，产种3377.9万公斤，占国内市场总需求量约50%。河西走廊正绘就着现代农业新“丰”景。

《 人民日报 》（ 2024年05月02日 03 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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