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用科技力量支撑“三北”工程攻坚战（生态论苑）

卢 琦
2024年05月02日07:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　瞄准“三北”工程三大标志性战役区域生态治理的堵点、卡点、难点、靶点开展科技攻关，发挥好科技支撑作用，努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹

　　三北地区指我国的西北、华北和东北地区，分布着八大沙漠、四大沙地和广袤的戈壁。“三北”工程实施45年来，特别是党的十八大以来，三北地区显著增绿，推动我国率先在世界范围内实现土地退化零增长目标。“三北”工程创立了以举国之力建设国家生态工程的基本范式，探索出规模化开展植被建设的治理模式，并上升为国家重大战略。

　　我国防沙治沙工作和“三北”等重点生态工程取得举世瞩目的巨大成就，科技在其中起到不可替代的作用。比如，“中国魔方”草方格显著提升固沙效果，是“三北”工程建设中工程固沙的首选技术；沙坡头“五带一体”防沙治沙体系，确保包兰铁路60多年畅通无阻，是治沙领域唯一国家科技进步奖特等奖。综合运用科技手段防沙治沙，我国摸索出了以河北塞罕坝，内蒙古库布其、磴口，新疆柯柯牙等为代表的防沙治沙典型。

　　防沙治沙就像滚石上山，丝毫不能放松懈怠。当前，我国荒漠化、沙化土地治理呈现出“整体好转、改善加速”的良好态势，但沙化土地面积大、分布广、程度重、治理难的基本面尚未根本改变。“三北”工程长期存在的树种单一、防护林退化、生态用水匮乏等老问题尚未解决，又遇到了沙尘源内外防控等新课题。

　　以科技创新全力支撑“三北”工程攻坚战，就是要充分发挥科技在“三北”工程中的作用，尽快提升与国家重大战略相匹配的科技支撑能力。目前，国家林草局组织了全国科研力量，在三大标志性战役主战区设立并建设一批科技高地，作为科技支撑的先行先试示范区。中国林业科学研究院和三北工程研究院将率先行动，积极推进15个科技高地建设，组成科技特派队下沉一线、承包地块，集中全域科技力量，以科技攻坚推动和支撑“三北”工程攻坚。

　　重大科技成果要尽快集成、配套、示范。首先是做好顶层设计，构建从中央到地方各级科研机构协同创新机制，推动科研机构主动对接地方和企业生态建设项目，提供科技保障。同时，打造一批科技支撑亮点工程，形成一批可复制、可推广的一揽子解决方案，将科技创新成果尽快应用到“三北”工程重点项目建设中。

　　在“三北”工程攻坚战中，还应利用科技手段，构建天、空、地一体化监测体系，全面推行造林、植灌、种草、治沙年度任务落地上图；加强耐旱抗沙林草品种选育，研发草方格扎设、灌木平茬等智能化机械装备，推广行之有效的治理技术和模式；因地制宜推广喷灌、渗灌等节水抗旱技术等。

　　“三北”工程攻坚战为广大科研工作者提供了广阔的舞台。科研工作者要把论文写在大地上，面向基层、深入一线，为“三北”工程带来实用、适用的技术。

　　我国防沙治沙工作形势依然严峻，必须充分认识防沙治沙工作的长期性、艰巨性、反复性和不确定性，进一步提高站位，增强使命感和紧迫感。要瞄准“三北”工程三大标志性战役区域生态治理的堵点、卡点、难点、靶点开展科技攻关，发挥好科技支撑作用，努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹，把祖国北疆这道万里绿色屏障构筑得更加牢固，在建设美丽中国的征途上作出更大贡献、取得更大成就。

　　（作者为中国林业科学研究院首席科学家、三北工程研究院院长）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月02日 07 版）

(责编：孙红丽、杨迪)
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