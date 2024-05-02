人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

江苏苏州创新机制

让垃圾分类更精细更智慧

本报记者 寇江泽
2024年05月02日07:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　江苏省苏州市高新区枫桥街道富康新村垃圾收集点，一大早，居民张美菊带着分类好的垃圾来投放。小区实行生活垃圾分类投放后，居民垃圾分类参与率接近100%，投放准确率达到98%，垃圾源头减量成效明显。“垃圾定时定点投放，不像以前在楼道口堆着，小区环境越来越好了。”张美菊说。

　　垃圾分类是“关键小事”。2020年《苏州市生活垃圾分类管理条例》实施以来，基本建成生活垃圾投、收、运、处全过程管理体系，5000多个居民小区全部实行定时、定点、定人督导“三定一督”模式，生活垃圾资源化利用率达86.9%。

　　“您好，袋内混有3种其他垃圾，请继续分拣。”在苏州市常熟琴东雅苑小区垃圾分类驿站，人工智能垃圾分类督导员正在用语音“喊话”，提醒居民正确分类。这名小区里的新成员，自动识别居民垃圾错投、混投等行为，并发出语音提醒，倒逼居民提高垃圾分类精准度。2022年11月智能设备启用以来，琴东雅苑小区成为常熟首个无人督导的小区。

　　为了提升源头分类质效，苏州越来越多的居民小区开始进行“智治”探索，在生活垃圾投放点安装视频监控、称重计量等设备，实时采集源头数据，为源头分类成效评估提供可靠依据。

　　前端分得好，中端运得清。在垃圾收运环节，苏州市整合分类收运队伍，建立完善“不同队伍、不同车辆、不同频次、不同去向”的分类收运体系，有效解决混收混运难题。同步建立收运监管平台，收运服务线上签约，收运情况实时监控，实现了智慧调度管理。

　　针对大件垃圾投放难等问题，苏州市创新建立大件垃圾定期免费清运机制，形成“线上预约、上门回收、集中处置”服务模式，在实现精细管理的同时，为居民提供便利。

　　末端处置是垃圾分类的“最后一公里”。为了解决垃圾处置能力不足的难题，苏州市建成垃圾焚烧设施6座、厨余垃圾集中处理设施12座、小型分散式处理站257座等末端处置设施，分类处理能力每日超4万吨，与现有处置需求已基本匹配。同时，依托信息化手段，苏州对处置设施运行工况、环境数据进行智能监测，实现全面监管。

　　2023年，苏州市垃圾分类管理实践被联合国人居署列入“智慧减废城市”优秀案例。“苏州将继续推进垃圾分类精细化、智慧化管理，构建再生资源回收利用体系，让垃圾分类理念深入人心、落于行动、成为习惯，让群众在践行‘低碳生活新时尚’中有更多获得感、幸福感。”苏州市城市管理局局长杨青松表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月02日 07 版）

(责编：孙红丽、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
嫦娥六号任务计划5月3日发射
　　人民网北京5月1日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，经工程任务指挥部综合研判决策，探月工程四期嫦娥六号任务计划5月3日实施发射。 目前在中国文昌航天发射场，任务各项准备工作正在稳步推进，执行此次发射的长征五号遥八运载火箭即将加注推进剂。…
业界：加大研发和质量管控 推动植物提取物产业发展
　　人民网北京5月1日电 （记者杜燕飞）我国植物品种约3万多种，是全球植物资源最丰富、体系最全的国家之一。植物提取物可作为原料，参与制成食品、中药、保健食品、日化产品、化妆品、养殖投入品。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部