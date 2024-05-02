本报记者 寇江泽

江苏省苏州市高新区枫桥街道富康新村垃圾收集点，一大早，居民张美菊带着分类好的垃圾来投放。小区实行生活垃圾分类投放后，居民垃圾分类参与率接近100%，投放准确率达到98%，垃圾源头减量成效明显。“垃圾定时定点投放，不像以前在楼道口堆着，小区环境越来越好了。”张美菊说。

垃圾分类是“关键小事”。2020年《苏州市生活垃圾分类管理条例》实施以来，基本建成生活垃圾投、收、运、处全过程管理体系，5000多个居民小区全部实行定时、定点、定人督导“三定一督”模式，生活垃圾资源化利用率达86.9%。

“您好，袋内混有3种其他垃圾，请继续分拣。”在苏州市常熟琴东雅苑小区垃圾分类驿站，人工智能垃圾分类督导员正在用语音“喊话”，提醒居民正确分类。这名小区里的新成员，自动识别居民垃圾错投、混投等行为，并发出语音提醒，倒逼居民提高垃圾分类精准度。2022年11月智能设备启用以来，琴东雅苑小区成为常熟首个无人督导的小区。

为了提升源头分类质效，苏州越来越多的居民小区开始进行“智治”探索，在生活垃圾投放点安装视频监控、称重计量等设备，实时采集源头数据，为源头分类成效评估提供可靠依据。

前端分得好，中端运得清。在垃圾收运环节，苏州市整合分类收运队伍，建立完善“不同队伍、不同车辆、不同频次、不同去向”的分类收运体系，有效解决混收混运难题。同步建立收运监管平台，收运服务线上签约，收运情况实时监控，实现了智慧调度管理。

针对大件垃圾投放难等问题，苏州市创新建立大件垃圾定期免费清运机制，形成“线上预约、上门回收、集中处置”服务模式，在实现精细管理的同时，为居民提供便利。

末端处置是垃圾分类的“最后一公里”。为了解决垃圾处置能力不足的难题，苏州市建成垃圾焚烧设施6座、厨余垃圾集中处理设施12座、小型分散式处理站257座等末端处置设施，分类处理能力每日超4万吨，与现有处置需求已基本匹配。同时，依托信息化手段，苏州对处置设施运行工况、环境数据进行智能监测，实现全面监管。

2023年，苏州市垃圾分类管理实践被联合国人居署列入“智慧减废城市”优秀案例。“苏州将继续推进垃圾分类精细化、智慧化管理，构建再生资源回收利用体系，让垃圾分类理念深入人心、落于行动、成为习惯，让群众在践行‘低碳生活新时尚’中有更多获得感、幸福感。”苏州市城市管理局局长杨青松表示。

《 人民日报 》（ 2024年05月02日 07 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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