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两部门联合发文

推动民用运输机场绿色发展

2024年05月02日07:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电  （记者寇江泽）生态环境部与中国民用航空局近日联合印发《关于加强环境影响评价管理推动民用运输机场绿色发展的通知》，加强和规范民用运输机场环境影响评价管理，助力行业实现绿色低碳发展。

　　根据《通知》，新建、迁建机场选址过程中，充分运用生态环境分区管控成果，深入开展多场址环境比选和影响分析论证工作，相关内容应纳入选址报告。在满足民航安全高效运行基础上，所选场址尽量避免削山、填海、填湖（湿地）、改造河流等，避让生态保护红线等生态环境敏感区中依法应当避让的区域，降低对鸟类等野生动物的影响。

　　在严格生态环境保护措施方面，《通知》提出噪声污染防治、生态保护修复和生物多样性保护、水环境保护等措施，以及加强施工期环境管理、鼓励开展绿色低碳机场相关科学研究等。

　　《通知》要求加强生态环境保护事中事后监管，进一步强化建设单位落实主体责任的方式，细化生态环境部门监管职责，提出依法公开信息等要求，切实保障公众知情权、参与权、表达权和监督权。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月02日 07 版）

(责编：孙红丽、杨迪)
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