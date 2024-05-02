新华社北京5月1日电 （记者韩佳诺、魏玉坤）国家统计局日前发布的2023年农民工监测调查报告显示，2023年全国农民工总量29753万人，比上年增加191万人，增长0.6%。

报告显示，农民工月均收入平稳增长。2023年，农民工月均收入4780元，比上年增加165元，增长3.6%。其中，外出农民工月均收入5441元，增长3.8%；本地农民工月均收入4131元，增长2.6%。外出农民工月均收入增速比本地农民工快1.2个百分点。

根据报告，2023年，农民工平均年龄43.1岁，比上年提高0.8岁。大专及以上文化程度农民工所占比重比上年提高2.1个百分点。

进城农民工3-5岁随迁儿童入园率（含学前班）为90.9%。从就读学校类型看，42.3%入园儿童在公办幼儿园，比上年提高0.3个百分点；30.6%入园儿童在普惠性民办幼儿园，比上年提高2.9个百分点。

义务教育阶段随迁儿童在校率为99.7%。其中，小学阶段随迁儿童90.1%在公办学校就读，比上年提高1.8个百分点；初中阶段随迁儿童91.0%在公办学校就读，比上年提高3.2个百分点。

(责编：孙红丽、杨迪)

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