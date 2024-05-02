2024年世界知识产权日活动的主题为“知识产权和可持续发展目标：立足创新创造，构建共同未来”。近年来我国在知识产权和创新发展方面有哪些成绩？世界知识产权组织与中国有哪些合作成果？未来将开展哪些合作？新华社记者专访了世界知识产权组织中国办事处主任刘华。

中国是全球知识产权活动的重要贡献者

问：近年来中国在知识产权和创新发展方面有哪些成绩？

答：中国是全球知识产权活动的重要贡献者。根据世界知识产权组织发布的数据显示，中国的专利、商标、外观设计、植物新品种申请量以及有效地理标志数量等多个知识产权指标位居全球首位。

中国通过世界知识产权组织全球知识产权服务体系提交的国际知识产权申请数量也体现了这一点。中国是《专利合作条约》（PCT）体系的最大用户，2023年提交了近7万项申请。

中国也是全球创新版图中的重要一极，在2023年全球创新指数中排名第十二位。在绿色技术领域，中国是全球绿色低碳技术创新的重要贡献者，2016年至2022年，中国专利权人获得绿色低碳技术发明专利授权17.8万件，占全球总量的近32%，并在氢能、储能等技术领域专利实现快速增长。

此外，中国拥有24个全球顶级科技集群，成为拥有最多科技集群的国家，其中深圳-香港-广州、北京、上海-苏州三个科技集群位列全球前五位。

世界知识产权组织与中国合作成果丰硕

问：世界知识产权组织与中国有哪些合作成果？

答：近年来，世界知识产权组织与中国的合作取得了一系列丰硕成果，如积极开展高层战略互动，世界知识产权组织总干事及高级管理团队多次访华，积极参与在华举办的具有国际和全国影响力的重大活动。

2023年，世界知识产权组织中国办事处在华开展百余场内容丰富、形式多样的世界知识产权组织全球知识产权服务体系推广活动。

中国在知识产权和创新创造领域的成就不止是一两个指标或城市的进步，而是体现在整个知识产权和创新生态体系的全链条上。中国强化知识产权保护和创新驱动发展的国家战略，以及全国知识产权和创新事业的全面发展为其他发展中国家提供了借鉴，凸显出中国在全球知识产权和创新领域的领先地位。

支持中国深度参与世界知识产权组织的准则制定工作

问：面向未来，世界知识产权组织计划和中国开展哪些合作？

答：世界知识产权组织将进一步深化和加强同中国在运用知识产权创造就业、吸引投资、支持企业、促进经济社会可持续发展方面的合作。

将支持中国深度参与世界知识产权组织的准则制定工作，鼓励头部科技企业和中小企业参与“知识产权和前沿技术对话会”，共同探讨前沿技术对知识产权的影响。并将继续通过“世界知识产权日”等活动，传播中国创新主体运用知识产权开展创新创造的好故事，特别是中小企业、女性和青年群体。

此外，还将大力推广包括专利、商标、外观设计、地理标识及仲裁和调解等在内的世界知识产权组织全球服务体系在中国的有效运用，不断提高服务质量和效率。

（据新华社电 记者宋晨）

(责编：孙红丽、杨迪)

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