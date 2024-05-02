记者 刘岩 张景华

原标题：来！看看京城生态之美

人间四月，春意盎然。在北京紫竹院公园紫御湾码头，不少游人正准备乘船去颐和园。“以前去颐和园不是地铁公交就是自驾，今天特意带家人过来乘船去颐和园，看看京城水系的美，体验一下‘长河观柳’。”北京市民李佳兴致勃勃登船游览。

近年来，北京坚持用生态的办法解决生态问题，统筹构建人水和谐、水城共融的治水格局，北京的河湖面貌得到根本性改善，市民亲水、乐水成为常态。

沿着京城水系“一走到底”

船行碧波上，人在画中游。记者跟随李佳一起登船，游船从紫御湾码头起航，沿南长河一路西行，两岸清风拂柳，水映红桃。转入昆玉河后，河面豁然开阔，令人神情舒畅。沿河两岸，记者看到不少市民从桥上行至滨水步道休闲娱乐。

“我们在昆玉河火器营桥、车道沟桥、八里庄北桥等8座桥梁的基础上增设21座下河梯道，因地制宜将滨水空间与外部交通、公园绿地有机串联，实现了河道、滨水步道与外围公共空间的连通，水、路、绿‘三网融合’，满足了市民出行、休闲、娱乐、健身等多样化需求。”北京市城市河湖管理处工程科副科长苏涛介绍。

近年来，北京市水务部门打通西南二环水系滨河步道15处断点，通过新建下凹滨水步道、增设栈桥等方式，28.5公里的滨河步道全线贯通，实现了从颐和园到东便门“一走到底”的愿景目标。

“2023年，我们联合海淀区水务部门在南长河实施优美河湖景观提升工程，现在两岸的花都已经开了，特别漂亮，市民可以到河边休闲漫步，也可以坐游船欣赏河边的美景。”苏涛说。

去“海棠花溪”观花漾溪流

春色满园，海棠花开。每年清明前后，在北京市元大都城垣遗址公园内的东土城沟河道两岸，各色海棠繁花似锦，片片花瓣浮于水面，随波流转，水、花共入一画，“海棠花溪”由此得名。

“‘海棠花溪’景区面积16.4万平方米，种植各类海内外名贵海棠28种，近5000株，是北京市海棠花种植面积最大、品种最广、株数最多、最集中的地方。”北京市城市河湖管理处土城管理所所长赵鹏介绍。

“这里不仅能赏花，还能观鸟。”住在附近的老人李秀梅笑呵呵地告诉记者，“这里以前蚊虫成片。你看现在，花也好，水也清，蚊虫也少了，河里还有野鸭，我在河边一坐就是一下午，特别舒服。”

东土城沟原为元大都废弃的护城河，随着城市变迁，逐渐成为市民的排水河道。为了疏堵，有关部门清淤八万多立方米。后期因城市扩张，路面及周边小区的排水汇流快，排水面积大，为保证市民安全，北京市对东土城沟进行了整体的提升和整治，在此基础上建成了元大都城垣遗址公园。

“经过多年整治，东土城沟河道花开两岸，水质还清，鱼虾畅游，水鸟驻停。”赵鹏介绍，“我们还联手科研单位，在东土城沟河道内，利用河道淤积物以卵石围格的形式营建生态小岛，种植芦苇、菖蒲、鸢尾等水生植物，东土城沟形成了浅水穿流的生态河道，吸引成群的野鸭栖息、觅食。”

清河“还清”，水鸟成群

“快看！快看！河里有黑天鹅，好漂亮啊！”日前，众多市民游客簇拥在清河之洲河道岸边，掏出手机记录下这珍贵的瞬间。

位于北五环外的清河之洲，长约1.17公里，是海淀区清河两岸综合整治提升规划设计七个节点中的一个。“清河之洲开园后，我们已经记录到了20余种鸟类，甚至还有一对黑天鹅在这里筑巢搭窝繁育后代，就是大家现在看到的两大五小这一家子。”北京禹冰水利勘测规划设计有限公司景观所副所长赵波涛笑着说。

清河虽名为清，但是曾一度给人留下过脏臭的印象。“2012年我刚参加工作时，每天一过中午，清河G6高速下游河道就会有污水管网溢流出的污水排入，恶臭难闻。”北京市清河管理处公共事务科科长张博回忆说。

2013年，北京出台了第一个“三年治污行动方案”，对清河污水直排问题进行治理，完善再生水厂建设，同步实施清河沿线截污管线工程。到2018年9月，清河全线实现污水管线全覆盖、污水全收集、全处理的“三全”目标，水质状况得到极大改善，清河出境断面达到Ⅳ类水体，实现彻底还清。

“目前，清河已陆续完成了便民钓鱼平台工程、步道改造工程、巡河路修缮工程、点亮工程等多项便民工程，通过搭桥、种草、植树、增设公共设施等一系列举措，实现了清河沿线‘多元增绿、多点开花’的良好局面。”张博告诉记者，2023年清河下段生态治理工程与清河之洲（树村段）滨水绿廊景观提升工程陆续完工开放，既满足了周边居民亲水近水的需求，又注重景观绿化与步行、骑行系统的连贯畅通，为市民健身休闲提供了好去处。

北京的春日水畔盛景远不止这些。通州大运河烟柳碧波漾锦绣，温榆河公园顺义园的桃花径春色满园，3月开启生态补水的潮白河水面澄澈开阔、两岸绿意葱茏……北京的河湖水岸越来越美。

(责编：孙红丽、杨迪)

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