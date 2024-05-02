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山东莱阳发现恐龙蛋新蛋种

本报记者 赵秋丽 冯帆
2024年05月02日08:17 | 来源：光明日报
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原标题：山东莱阳发现恐龙蛋新蛋种

近日，国际学术期刊《白垩纪研究》刊发了山东莱阳恐龙蛋研究的最新成果，通过对莱阳出土的恐龙蛋化石进行深入研究，古生物研究人员据此建立了一新蛋种。新蛋种的发现为圆形蛋科提供了新的化石材料，并扩大了圆形蛋科在东亚地区的古地理分布。

研究人员从该化石的径切面观察，其内部发育大量的锥形蛋壳单元组合，它们之间有较大的间隙，中间发育柱状蛋壳单元和小孔，最外层发育壳单元的分支，形成灌木状微结构。研究人员推测可能是鸭嘴龙的蛋，其年龄为晚白垩纪中期。

2019年，在一次国际联合野外科学考察中，中国地质大学（北京）生物地质与环境地质国家重点实验室研究人员在莱阳发现了一窝恐龙蛋化石，随后协同莱阳白垩纪地质公园的工作人员进行了抢救性发掘。

莱阳拥有全国最罕见的三个著名白垩纪化石生物群：热河生物群、莱阳恐龙动物群、莱阳恐龙蛋化石群，是我国科学家最早发现恐龙、恐龙蛋、翼龙、昆虫化石的地方。截至目前，国内外科学家已在莱阳勘测出数十个化石出露点，发掘、采集了恐龙化石5大类9属12种，恐龙蛋化石5科6属13种，昆虫化石72属300多种。本次新蛋种的发现，不仅丰富了莱阳恐龙蛋种属，更为进一步研究白垩纪时期的物种进化提供了更为翔实的依据。

(责编：孙红丽、杨迪)
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