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我国首颗低倾角轨道降水测量卫星“转正”

风云三号G星投入业务运行

记者 陈海波 通讯员 李倩
2024年05月02日08:18 | 来源：光明日报
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原标题：风云三号G星投入业务运行

记者从中国气象局获悉，风云三号G星已通过试运行工作验收和运行方案评审，5月1日正式投入业务运行。

风云三号G星于2023年4月16日成功发射，是我国首颗低倾角轨道降水测量卫星，主要用于降水气候学研究以及灾害性天气系统降水监测，能提供全球中低纬地区降水三维结构信息。其成功发射，使我国成为全球唯一同时业务运行晨昏、上午、下午和倾斜四条近地轨道民用气象卫星的国家。

自2023年10月23日起，风云三号G星已完成超过6个月的业务试运行工作。试运行期间，星地系统运行稳定，在卫星平台、星上载荷、卫星测控等状态正常的条件下，数据接收、数据处理、产品分发和数据存档成功率等四项考核指标均已达标，具备正式业务运行条件。

据了解，在轨测试和试运行期间，风云三号G星不仅在汛期高影响天气分析、成都大运会等重大活动气象服务保障中取得明显应用效果，还成功探测巴西、马尔代夫等国家极端暴雨的三维结构，在服务国际社会方面发挥了应用效益。

(责编：孙红丽、杨迪)
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