记者 陈海波 通讯员 王亮

原标题：新一代天气雷达多观测模式业务试运行启动

记者从中国气象局获悉，1日，我国新一代天气雷达多观测模式业务启动试运行。中国气象局将面向强对流、降水、晴空等典型天气，推动建立由预报主导的多观测模式运行机制，提升天气雷达在强对流天气监测预报预警服务中的支撑能力。

雷达是灾害性天气监测的重要手段，可进行极端天气监测和短临预报。中国气象局于2021年启动雷达多观测模式运行试点工作，目前已探索出由预报主导的雷达观测模式运行机制，能更好发挥新一代天气雷达观测效益。在全国开展的业务试运行，将使新一代天气雷达的运行模式更好地匹配天气过程，为预报预警提供更精准的雷达观测数据。

试运行期间，预报员可自主控制雷达运行的观测模式，选择固定模式、智能提示模式以及自适应模式。观测模式切换设置由各省（区、市）气象局根据本地实际情况确定，并负责组织开展业务试运行。中国气象局气象探测中心、国家气象信息中心、国家气象中心、地球系统数值预报中心将分别负责雷达业务、数据传输、短临预报预警、资料同化应用等工作。

(责编：孙红丽、杨迪)

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