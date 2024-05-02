原标题：北京七大火车站昨日发送旅客83.3万人次

昨日一大早，北京七大火车站迎来“五一”客流出行高峰。北京青年报记者从中国铁路北京局获悉，当天北京地区发送旅客83.3万人次。其中，北京南站发送旅客24.7万人次，创单日发送旅客历史新高；北京西站发送旅客21万人次，两大站发送旅客总数超过北京地区发送旅客数的一半，成为绝对主力。为了让旅客“走得好，来得顺”，中国铁路北京局和北京市重点站区管委会密切合作，为旅客提供多种服务保障。

今年的“五一”假期客流以探亲流、旅游流为主，北京南站实施“一日一图”制，日均开行271.5对列车，日均运力达到23.9万人。在启用高峰运行图的基础上，采取加开临时旅客列车和动车组重联运行等措施提升运力，增开至天津、德州、济南、临沂、菏泽、聊城、青岛、濮阳等方向动车组列车22对。为方便旅客快速便捷出行，南站开启了地下换乘层京沪高铁、京津城际4个快速进站厅，每日开关时间根据现场客流情况动态调整，同时在南、北地下进站口处设置“急客”通道，为距开车20分钟内的旅客提供优先快速进站服务，减少旅客进站乘车时间。

铁路出行旅客最关心站区的接送站、换乘交通、购票安检等环节的时长和秩序等。北青报记者从北京市重点站区管委会南站地区管理办公室了解到，为做好旅客接驳保障，今年“五一”南站地区做了充足准备。比如，4月30日至5月5日地铁4号线北京南站延长运营时间一小时，4月30日、5月4日和5日地铁14号线北京南站延长运营时间一小时。为缓解站区交通拥堵问题，北京南站地区管理办公室协同丰台区交通支队、方庄大队调整北京南站路和马家堡东路交叉口交通流线，增加“禁掉”标识，再次调整路口信号等配时，提高路口车辆通行效率；优化万芳亭西停车场西南入口交通流线，增加一条社会车辆进停车场的直行车道，增设护栏配合出租车临时限流措施，缓解北京南站路南段进站方向交通拥堵状况。

据了解，4月底，北京南站地区完成自动驾驶流线规划、开放场景设置，并在北京南站立体停车楼安排自动驾驶专用停车位，“五一”过后将开始自动驾驶车辆实体上路测试，预计年底将为旅客提供新的运力接驳模式选择。此外，“五一”期间，北京南站地区还设置了7个志愿服务点位。值得一提的是由丰台区委宣传部、区文明办组织安排的20名文明引导员今年也首次进站服务，为旅客提供指路、搬运行李、各类咨询等服务。

另外，北青报记者从北京市重点站区管理委员会北京站地区管理办公室获悉，经与北京站协调，“五一”假日期间北京站实施夜间不闭站措施，凌晨0-5点开放候车室，旅客持次日始发车票，或夜间到站无法离站的旅客持到站票，均可以到候车室休息；同时，站办还协调东城区运管局做好运力保障，增加夜班公交发车密度，加大北京站地区出租车和网约车投放力度，在重点时段调派100辆至150辆网约车、600辆出租车，循环保点运营。

文/本报记者 王薇

摄影/本报记者 袁艺

(责编：孙红丽、杨迪)

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