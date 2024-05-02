原标题：金融监管总局规范企业集团财务公司发展

新华社北京5月1日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局日前发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展 提升监管质效的指导意见》，旨在推进财务公司坚守主责主业，坚持差异化、特色化、专业化发展，为服务社会经济发展发挥必要有益的补充作用。

意见提出了财务公司行业规范健康发展的指导思想、基本原则和发展目标。基本原则主要包括坚持功能定位、坚持深化改革、坚持差异发展、坚持底线思维。

坚守特色化功能定位方面，意见要求财务公司坚持内部金融服务属性。紧密围绕企业集团主业提供金融服务，加强企业集团资金集中管理、提高资金使用效率、降低整体运营成本，切实提升金融服务质量。严禁在同业市场上过度融资，防止异化为企业集团对外融资的通道和工具。

深化公司治理机制改革方面，意见要求财务公司坚持党建引领，强化股东股权管理，完善公司治理机制建设，全面深化行业文化建设。意见明确，企业集团应当正确认识财务公司功能定位，维护财务公司独立法人地位，建立科学的经营考评机制。严禁企业集团滥用股东权利，越权干预财务公司经营管理。

强化重点领域风险防控方面，意见要求财务公司防控信用风险、紧盯流动性风险、重点关注对外业务风险、扎实有序化解存量风险、加强信息科技风险管理等。

(责编：孙红丽、杨迪)

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