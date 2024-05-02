王绍绍

铁路是国家基础设施和经济发展的重要基础，在纵横交错的铁路线上，无数铁路人正坚守岗位，书写着交通强国建设的答卷。

铁路变电工、高铁调车长、列车长……每一个普通而又重要的工作岗位，都是千百万旅客平安出行的保障。今年“五一”小长假共五天，预计将迎来铁路客运量高峰。

“穿针引线”的铁路调车长

“D1批作业计划，45520次列车尾部解7辆……调车作业注意人身安全。”

“2号，7道挂车。”

“1号，7道，西头作业，尾部1个碰头，风已接好，塞门已关，无关门车，可以连挂。”

“1号明白。”在一声声呼唤和应答中，高珂按下指挥机车的指令键，调车机车移动起来，与7道列车紧密连挂在一起，安全完成了这次调车作业。

今年是高珂正式担任调车长的第3个年头。作为一名调车长，高珂负责指挥组内人员完成调车作业计划，指挥调车机车的行动，以此确保编组列车的整体效率与安全。在江西上饶车务段横峰站的股道中，调车电台声、机车轰鸣声和列车通过声交织在一起，高珂正与同事们在室外紧张有序地忙碌着，保障枢纽编组站的运输顺畅。

迄今为止，高珂所在的调车组没有出过一次安全事故。在高珂看来，做到“零事故”没有捷径可走，只能靠细心和耐心。“要指挥调车，就必须要清楚作业股道内的车辆状况、停留车位置、几道挂几个、几道送几个、组内人员的位置、调车机车的运行速度等等，确定毫无疏漏后才能指挥机车动车。”

像高珂这样的调车工作人员，每天要编组10余趟列车，每天需要行走3万多步。“虽然工作辛苦，但看着一列列满载物资的货物列车从车站安全驶出，我心里充满了自豪。”高珂说。

守护铁路变电所的“育儿师”

吴丽娟是中国铁路南昌局福州供电段南平变电工区的工长，自1995年参加工作以来，她与变电所的设备一同度过了29个年头。牵引变电所的主要功能是把普通的高压电转换成适合列车行车的安全电压，确保列车能够安全平稳开行。为了确保铁路运行通畅，吴丽娟需要每天为它们做一次全面检查，详细记录并核对各项数据。

“变压器看上去很敦实，但其实需要每天小心呵护它们，就像照顾小孩一样。对于一个母亲来说，你只要看着它们还‘闹腾’，心里就特别踏实。”吴丽娟表示，变电所里的设备教会了她如何做一个妈妈，在工作上她也像对待孩子一样对待这些设备。多年来，变电设备的一点一滴都被吴丽娟记录在“成长档案”中，一旦设备出现问题，这份档案能迅速帮助检修人员找到故障点。

据介绍，变电所里共有79台变压设备，变电所面积共4000平方米，一次检查要走2000多步，需要记录的设备数据达到200余项。吴丽娟表示，这些设备每天都需要巡检一遍，一天下来往往步数过万。

此外，每当变电所里出现设备故障等紧急情况，作为工班长的吴丽娟也要及时到达现场，和检修人员一同排障修复。“设备出问题的话，就需要我赶过来，就像孩子生病了，母亲需要陪在身边一样。”吴丽娟解释道，“对我来说，我对这些设备比我自己的孩子还要更亲密呢。”

“五一”期间，由于当地临近梅雨季，山上的泥土会顺着水流堆积在变电所的围墙外，吴丽娟和同事们需要不断清除淤泥，确保设备安全。“虽然没办法陪家人度过假期，但我能在岗位上保障更多旅客假期安全出行。在我看来，这同样也是一种快乐。”吴丽娟说。

打造“趣味出行之旅”的列车长

“小朋友们大家好，欢迎你们乘坐本次列车，接下来乘务员会带领大家做一个小游戏，开启本次平安快乐的出行之旅。”

G511次列车的列车长杨鹏晖已经在客运乘务岗位上工作了22年，今年“五一”期间，针对节假日许多旅客选择全家旅行、儿童旅客比较好动的情况，杨鹏晖和乘务班组人员专门给小朋友们准备了儿童绘本、小画板等玩具，受到了孩子们的欢迎。

“平时人们坐高铁出行，一般是以短途旅程为主，而且大部分旅客是成年人。但是‘五一’小长假期间则恰恰相反，大多数旅客出行距离远、路程时间长，很多带小孩的家庭也会选择高铁出行。”杨鹏晖表示，面对这一情况，他和乘务班组成员们提前做了许多预案。比如，不少旅客第一次乘坐复兴号列车，接开水时不知道怎么使用电茶炉按钮，乘务员就需要及时帮助旅客接水，并提醒其小心烫伤。

杨鹏晖介绍，列车乘务工作并非一帆风顺，旅途中的许多突发情况都考验了乘务班组、特别是列车长的应急处理能力。在一次客流量高峰期，大风极端天气导致了线路故障和多趟列车晚点，进而影响了几千名旅客的行程。“当时故障持续了好几个小时，我和乘务班组的其他人一刻都不敢停，给旅客们送饮用水、送餐食，照顾老人、小孩等重点旅客，一直持续到列车恢复运行。”

“作为一名列车长，我认为自己的工作绝不仅仅是把旅客送到目的地，更重要的是让旅客体验一次温馨的出行旅程。”在杨鹏晖看来，让旅客享受轻松、愉快的假期出行，就是他坚守岗位的最大意义。（王檬、陆佳骏对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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