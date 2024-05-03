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嫦娥六号｜嫦娥六号任务国际载荷研讨会代表共商国际航天合作

2024年05月03日17:49 | 来源：新华网
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新华社海口5月3日电（记者陈凯姿、夏天）5月3日，国家航天局在海南省海口市召开嫦娥六号任务国际载荷研讨会。来自巴基斯坦、法国、意大利等12个国家的航天机构、驻华使馆以及联合国、欧空局等国际组织代表约50人，齐聚海南共商合作并将见证嫦娥六号任务发射。

嫦娥六号任务提供了开放的国际合作机会，本次任务搭载了欧空局月表负离子分析仪、法国氡气探测仪、意大利激光角反射器、巴基斯坦立方星。会上，欧空局月表负离子分析仪科学家、瑞典空间物理研究所博士坎努波特，法国国家空间研究中心项目副主任博斯克，意大利激光角反射器代表意大利弗拉斯卡蒂国家实验室研究员、载荷首席科学家西蒙那，巴基斯坦立方星代表巴基斯坦空间技术研究所教授、载荷首席科学家卡姆尔分别做了科学载荷专题报告。

与会代表高度赞赏嫦娥六号任务开展的广泛国际合作，并赞同在后续月球与深空探测领域继续寻求新的合作。国家航天局有关负责人表示，愿与世界各国开展广泛国际合作，拓展人类认知、增进人类福祉、服务人类文明。

(责编：王静、杨光宇)
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