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世界首次！嫦娥六号开启月背“挖宝”之旅

2024年05月03日19:11 | 来源：新华网
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新华社海南文昌5月3日电 5月3日17时27分，嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射，之后准确进入地月转移轨道，由此开启世界首次月背“挖宝”之旅。

风雨无阻。长征五号遥八运载火箭飞行约37分钟后，器箭分离，将嫦娥六号探测器直接送入近地点高度200公里，远地点高度约38万公里的预定地月转移轨道。

嫦娥六号探测器由轨道器、返回器、着陆器、上升器组成。后续，在地面测控和鹊桥二号中继星支持下，嫦娥六号探测器将历经地月转移、近月制动、环月飞行、着陆下降、月面软着陆等过程，在月球背面预选区域采集月表岩石和月壤样品，同时开展科学探测。

完成采样封装后，上升器将在月面起飞，随后开展月球轨道交会对接并将样品转移至返回器；返回器将经历月地转移、接近第二宇宙速度再入地球等过程，最终携带珍贵的月球样品返回地球。

2004年，中国探月工程正式批准立项，由国家航天局牵头组织实施。20年来，从嫦娥一号拍摄全月球影像图，到嫦娥四号实现人类首次月球背面软着陆，从嫦娥五号带着月壤胜利归来，再到嫦娥六号成功发射，中国太空探索不停步。

月球背面比正面更古老。迄今人类所有月球采样返回任务均位于月球正面。嫦娥六号预选着陆的南极-艾特肯盆地是月球三大地体之一，具有重要科研价值。

嫦娥六号任务预计需要约53天。相比2020年在月球正面“挖宝”的嫦娥五号任务，此次任务周期长，工程创新多、风险高、难度大，需要突破月球逆行轨道设计与控制、月背智能快速采样、月背起飞上升等关键技术。嫦娥六号即将采集到的珍贵月球样品，有望深化人类对月球成因和演化历史的研究。

嫦娥六号还搭载了欧空局、法国、意大利、巴基斯坦的4个国际载荷，将同期对月背展开多项研究。

“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”。让我们跟随“嫦娥奔月”的脚步，共同见证这场“太空探险之旅”！

(责编：王静、杨光宇)
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