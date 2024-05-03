嫦娥六号丨向着月球背面再出发——中国探月工程嫦娥六号任务正式启航
新华社海南文昌5月3日电 题：向着月球背面再出发——中国探月工程嫦娥六号任务正式启航
新华社记者徐鹏航、陈凯姿、宋晨
始发站，中国文昌航天发射场。目的地，月球背面南极-艾特肯盆地。
5月3日，长征五号遥八运载火箭托举嫦娥六号探测器，进入地月转移轨道，嫦娥六号正式开启“月背征途”和“挖宝之旅”。
38万公里外的月球背面怎么去？
月球和地球相距38万公里，只有正面朝向地球。到月球背面去“挖宝”，前所未有！
想要飞到月背，嫦娥六号首先要进入近地点200公里、远地点约38万公里的地月转移轨道。与嫦娥五号相比，嫦娥六号重了100公斤，必须挑选一位经验丰富、能力最强的“护卫”。长征五号运载火箭“老将出马”，进行了多项设计优化和工艺改进，成功实现“完美瘦身”，满足了“乘客”的出行要求。
“一旦错过发射的时间窗口，奔月就会受到影响。”中国航天科技集团一院李平岐介绍，科研人员应用了“窄窗口多轨道”发射技术，为火箭在连续两天、每天50分钟的窗口内设计了10条奔月轨道，以提高实施发射概率和可靠性。
要想抵达月背并开展工作，还需要解决通信问题。由于月球庞大的身躯会挡住嫦娥六号与地面指挥的通信信号，这就要依靠在轨“等候多时”的鹊桥二号中继星当起“顺风耳”，架起“沟通的桥梁”。
约53天的“宇宙快递”怎么完成？
嫦娥六号此次“出差”，任务全过程约53天。
要想取回“宇宙快递”，嫦娥六号必须精准做好“去、下、上、回、入”五个动作。中国航天科技集团五院嫦娥六号探测器研制人员介绍，轨道器主要负责“去和回”，飞到月球和返回地球；着陆器主要负责“下”，落到月背表面，并进行样本采集；上升器主要负责“上”，携带采集的样本从月球背面飞起来；返回器主要负责“入”，携带月壤再入返回地球。
这其中，轨道器既要护送大量载荷奔月取壤，还要精准完成月球样品“空中接力”，是名副其实的“地月巴士”。
中国航天科技集团八院研制团队称，通过进行适应性改进，嫦娥六号轨道器可以完成分离和组合的变形。同时，通过热控、能源等专业的复核复算，轨道器还能确保逆行轨道的飞行需求，让嫦娥六号有去有回，带着月壤顺利“回家”。
月背挖回的土里会有啥？
此前，围绕嫦娥五号从月球正面取回的月壤，科学家们已经开展了多项研究，并发现新矿物“嫦娥石”。
嫦娥六号任务总设计师胡浩介绍，此次任务预选的着陆区为月球背面南极-艾特肯盆地，被公认为月球上最大、最古老、最深的盆地。着陆点的选择综合考虑了着陆难度、通信难度和科研价值，有望带回年代更久远的月球样本，助力人类进一步分析月壤的结构、物理特性、物质组成等，并深化对月球成因和演化历史的研究。
此外，嫦娥六号延续“国际范儿”，还搭载了欧空局、法国、意大利、巴基斯坦的国际载荷，同步开展一批月球研究。
胡浩表示，嫦娥六号发射成功只是“第一步”。后续地月转移、近月制动、环月飞行、着陆下降、月面软着陆等阶段环环相扣，必须交接好每一个“接力棒”。
“探月的脚步不会停下。”胡浩说，目前嫦娥七号、嫦娥八号都在研制中，未来还将进一步揭开月球的“神秘面纱”。
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