新华社记者王茜

原标题：财经观察｜访客倍增股市回暖 香港经济近期亮点频现

访港旅客同比增长1.5倍，GDP增长2.7%，港股实现九连升……2024年以来，香港经济亮点频现。

香港旅游发展局最新统计显示，2024年首季度访港旅客量为1123万人次，同比增长1.5倍，较去年第四季增长5%。特区政府认为，一季度香港经济亮点受惠于访港旅客人次进一步上升，整体服务输出继续显著增长。

香港特区行政长官李家超曾表示，2024年访港旅客有望达到5000万人次。根据估算每150万名游客可为香港带来约0.1个百分点的本地生产总值增长，所以5000万名旅客对香港经济有很大提振作用。

此外，特区政府在增强发展动能方面也成效显著。在“抢人才”方面，过去一年香港各项人才入境计划共吸纳超过22万宗申请，至今超过13万宗获批，约9万名人才已抵港。

在“抢企业”方面，一些看好香港机遇的企业也选择在香港增资布点，目前香港已成功引进了两批共50多家重点企业来港落户，这些企业将在香港投资超过400亿港元，创造逾13000个就业机会，当中大部分为科研和管理职位。

与此同时，香港进出口也显现增长态势，按国民经济核算定义计算，今年一季度香港货品出口总额同比实质上升6.7%，货品进口同比实质上升3.2%。

中国银行香港金融研究院预计，未来访港旅客人数随香港接待能力进一步恢复和举办盛事活动将继续上升，利好香港本地零售业。香港居民收入增加及政府提振消费气氛的措施也将为香港零售消费提供支持。

种种利好催发了香港股市的春天。恒生指数5月3日涨268.79点，涨幅1.48%，收报18475.92点，实现九连升。

现阶段，香港资本市场配置价值凸显，叠加基本面向好、中央和特区政府的各项支持政策持续显效，为境内外投资者提供了具有吸引力的投资机会，让更多外资机构开始看好香港资本市场的表现。

政策面上，中国证监会4月发布支持香港资本市场的5项措施，包括放宽国内投资者透过港股通买卖香港挂牌基金及房地产信托基金，以及支持更多大型企业来港挂牌。新规有助畅通互联互通机制，为香港资本市场引入资金活水、提升流动性。

“港股今年以来呈震荡上行的走势，特别是最近一周多时间，走势颇强，比美国、日本市场走势都要好，扭转了之前的低迷气氛。”华大证券首席宏观经济学家杨玉川说。

访港人数持续增加，惠港政策到位，外商投资增加……一系列利好，让香港首季经济增长好过预期。从基本面看，香港超出市场预期的经济数据和一些上市公司的财报数据均给予资本市场以有力支持。

中国银行香港金融研究院香港经济金融月报显示，香港在全球投资管理领域地位显著提升，并在多个领域展现发展潜力，市场对于香港国际金融中心发展前景充满信心。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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