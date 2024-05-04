“五一”微观察：AI在职场中的这些应用你了解吗？
会编程、能设计，能用来招聘面试，甚至还可以用来种地与养猪……AI进入各行各业后，已经显示出其应用潜力。正值“五一”国际劳动节之际，记者梳理了当下多种AI助力工作生产的方式。
化繁为简 AI正嵌入面试场景
对用人单位而言，用AI面试整合简历等信息代替首轮群面，快速聚焦合适人选；对求职者而言，AI面试克服了时空障碍，可以更自在地问答增强与用人单位的相互了解……
加多宝集团的招聘负责人介绍，人力筛选海量简历十分费时且随机性大，不同面试官的标准与意见难以统一，导致评价缺乏稳定性。AI则一定程度上解决了上述痛点。AI工具可以用其概括简历要点、针对性提取信息，以提升简历筛选的成效。
“目前我们的AI招聘官主要应用于校招，接下来希望能拓展到社招，并希望定制一个虚拟人形象，让AI面试官可以更加拟人化。”该负责人介绍，根据人力资源部门统计，应用了AI技术招聘后，成本平均降低了三成。
有问必答 AI成为好助理
“从建设基地到产果采摘有哪些阶段？”“这个区域市场偏好的口味更酸还是更甜？”在从事蓝莓生产的佳沃集团，一直以来人才培养主要采取“师带徒”的方式。由于行业知识更迭快、专业性强，一线工人流动性大，导致了培训工作量巨大，一个成熟主管的培养，动辄需要三五年。
作为该集团的知识管理总监，李萌一直以来的目标，是想方设法让新员工随时调用知识。为此他把育种、种植、采收、分选加工等知识文档都进行了上传，建立了内部知识共享平台，并推出全员分享知识的机制，创建了基于钉钉App的AI助理“小佳”。在公司员工遇到各种生产与行业问题时，可以直接向AI助理问询。
该集团的数据显示，该模式的应用让员工培训成本降低了一半，还能帮助员工更容易学习跨部门、跨行业的新知识。
“五一”前夕，阿里巴巴发布了《“AI+”职业趋势报告》，报告中提到，借助“AI助理”激活知识和数据，应用各类AI工具辅助工作，各行各业出现一批AI“先行者”。
“经验和知识不会因为人员流动而流失。在运营知识库的过程中，也可以让更多优秀员工被看见，让他们的价值被放大。”李萌说。
日新月异 新培训增加新技能
在杭州市人社局的牵线下，从2023年下半年开始，杭州第一技师学院与数据智能服务企业合作启动了人工智能训练师“一试双证”试点工作。考生通过参加培训、通过试点企业的认证考试后，取得企业认证证书，同时获得相应职业技能等级证书。
“经过一段时间的学习发现，要把人工智能训练得好用，只靠工程师是不够的，需要有经验的专业人员贡献专业智慧，因为他们更理解客户需求。”参加培训的学员林丽坦言。
2023年12月，人工智能训练师初级工21名、中级工40名在杭州第一技师学院通过认证。
“未来同学们走上工作岗位，不一定都直接从事人工智能工作，而是因为具备应用人工智能的技能，可能在各种各样的岗位上有更好的表现。”杭州技师学院继续教育学院院长杨建军说。
2024年4月17日，人社部等九部门联合印发《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》，提出用3年左右时间，扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动，增加数字人才有效供给。（记者马知遥、张璇、林胜概）
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