原标题：从车展“C位”变迁史看中国汽车品牌影响力

4月25日，在2024北京国际车展上，一群参观者在蔚来汽车展台参观电动汽车换电站演示。新华社记者 鞠焕宗 摄

今年北京国际车展，参展新能源车型278个，比上届增长了70%；在117款全球首发新车中，新能源车型占比超过80%；近20个新能源品牌首次亮相，创下多个历史记录。

在过去很长时间里，合资车、外资车是最受瞩目的焦点。但在第18届北京国际车展上，中国车企们正能带动来自全球1200多家展商开始“拼”起来，“拼”电动、“拼”智驾、“拼”出海、“拼”流量……

“C位”悄然变了

在34年前的首届北京国际车展上，桑塔纳还只是展示出的，为数不多的合资轿车。此后的十数年里，桑塔纳、富康、捷达合资车“老三样”曾经充实了一代人对北京国际车展的记忆。再后来，“BBA”(奔驰、宝马、奥迪）开始走进车展舞台的中心。现在，则是国产新能源汽车接棒”C位”。新的电池技术发布、汽车“长出翅膀”、AI大模型“上车”……

——更高效的新能源技术。首次亮相北京国际车展的宁德时代，发布了兼顾1000km续航和4C超充特性的磷酸铁锂电池新品。极氪带来了超快充解决方案，“极氪009光辉”5分钟内即可增加256公里的续航里程，氢燃料电池汽车凭借“0排放”、续航能力强、电池性能稳定等优点，在本届北京车展上开始崭露头角。上汽荣威、现代、丰田等多个品牌纷纷推出了搭载氢燃料电池的新车。

——更智能的驾驶体验。在车展上，可以看到整车与零部件企业和ICT（信息与通信技术）企业已然深度“绑定”。

4月25日，在北京中国国际展览中心顺义馆举行的2024北京车展上，观众在北汽集团观看“北极星”全数字化高端电动平台。新华社记者 才扬 摄

本次车展常熟汽饰带来了“第三代智能座舱驾驶室”，该智能座舱集监测、传感、触控等功能于一体，可识别语音和手势。近年来，常熟汽饰与蔚来、小鹏、极越、极狐等国内外品牌达成合作，已成长为全球整车企业的一级供应商。

地平线、黑芝麻等企业也带来了最新的智能解决方案，并向所有品牌敞开大门。

4月25日，在2024北京国际车展上，参观者观看一款新能源汽车的智能车控系统演示。新华社记者 鞠焕宗 摄

“汽车产业的电动化、智能化、网联化正加速融合，引领全球产业变革。”中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋说，面向未来，在电动化、数字化赋能下，新的产业生态和竞争格局将加速形成。

——更“未来”的创新。“你想来逛逛北京车展，只需要在微信上告诉你的AI精灵，AI精灵就会查阅好温度、天气，建议合适的穿着，第二天早晨还会提前准备好车内的温度、座椅，设置好导航。”吉利汽车CEO淦家阅表示，除了代步，未来汽车还将逐渐扮演一个对用户生活体贴入微、事无巨细的“管家秘书”角色。

数据显示，我国已有117个大模型完成生成式人工智能服务备案。记者梳理发现，目前“上车”的大模型，既有华为的盘古、百度的文心一言、科大讯飞的星火、360的智脑等科技企业的通用大模型，也有比亚迪的璇玑、小鹏的灵犀等车企自研的行业大模型。从终端看，已有超过10个品牌的汽车搭载大模型。

“C位”的背后

在本届车展高人气的背后，中国新能源汽车靠什么脱颖而出？

——“超级市场”。如果说，走过34年的北京国际车展已经成长为全球汽车工业的“超级秀场”。那么，背后支撑它的则是中国这个规模庞大的“超级市场”。

数据显示，2023年，中国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销均首次超过3000万辆，连续15年保持全球第一。其中，新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。此外，4月上半月，乘用车市场零售51.6万辆，其中新能源车市场零售26万辆。这意味着中国新能源汽车市场渗透率首次突破50%。

“中国消费市场庞大且多元，为智能网联新能源汽车技术的创新与提升提供了优越环境。”全国乘联会秘书长崔东树认为，超大规模的市场一方面为国产造车新势力提供了良好的内生环境；另一方面，外生“磁力”也吸引更多国际车企将新品、新技术率先投放中国市场。

——“超级产业链”。此次车展，地方“新能源汽车产业圈”组团开秀，让产业界看到了多地布局的新能源汽车“超级产业链”。

比亚迪合肥基地整车下线。新华社记者 张端 摄

以安徽为例，安徽已基本构建“合肥—芜湖”双核联动、其他市多点支撑发展格局，集聚奇瑞集团、江汽集团、蔚来汽车、大众安徽、合肥比亚迪、合肥长安、汉马科技等7家整车企业，涵盖动力电池、电机电控、销售维保、回收利用等汽车全产业链。

其实，不只是安徽。近年来，上海、广州、重庆、西安等等多个国内省市均围绕新能源汽车产业链进行了布局和优化。

长三角更是形成了新能源汽车“4小时产业圈”。这意味着，上海本地，提供芯片、软件等组成的“大脑”；向西约200公里外的江苏常州，提供作为“心脏”的动力电池；向南200多公里外的浙江宁波，提供完成“身体”的一体化压铸机……在长三角，通过产业集群协同发展，一家新能源汽车整车厂可以在4小时车程内解决所需配套零部件供应。

站上“C位”了，然后呢

汽车产业的竞争向来都是无比激烈的。

34年，北京国际车展“C位”几番变化。仅看近10年，就有29个品牌在这里消失，又有36个新品牌在这里出现。这其中，国外品牌少了14个，本土品牌多了21个。

在这三十多年中，中国汽车消费市场和工业体系经历从无到有，引进消化吸收再发展，自力更生艰苦奋斗，终于形成了现在坚实的制造基础。

中国品牌站上了车展“C位”，参展者均表示，今年的北京车展外国观众变多了，朝阳馆零部件展区短短3天就吸引20多个国家和地区约4.9万人次观众参观，海外观众占比37.6%，其中还包括多个国际买家团。

在全球车企聚焦中国的同时，中国自主汽车品牌正在通过多种方式加速打造全球化品牌。

4月25日，参观者观看展出的小鹏X9新能源汽车。新华社记者 鞠焕宗 摄

在参加完北京国际车展媒体日活动后，2000多名奇瑞全球经销商与合作伙伴分批搭乘高铁专列，前往位于安徽芜湖的奇瑞总部，参观工厂。

今年1月，比亚迪决定将第一个欧洲新能源乘用车工厂建在匈牙利。4月19日，奇瑞宣布，将在西班牙巴塞罗那自由贸易区建立完整的汽车制造基地。

不仅是海外投资建设整车工厂，中国新能源汽车也在不断完善产业生态链“出海”。蔚来表示，已在欧洲建设了42座换电站，初步在欧洲构建了一个完善的换电网络……

中国车企正充分利用国际国内两种资源、 两个市场 ，适应国际产业结构调整的新变化，跟上国际制造业发展的新趋势，参与国际产业分工。

可以预见，未来，将有更多的国产品牌新能源汽车在全球生产、在全球销售，更多的汽车品牌将出现在全世界。（黄浩）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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